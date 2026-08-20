Match retour : Le PSG répond avec fermeté au Stade Rennais !

Contraint de renoncer à accueillir son match de ce dimanche soir contre le Stade Rennais en raison de l’état de la pelouse du Parc des Princes, le PSG veut tout mettre en oeuvre pour récupérer son match retour à domicile. Cela laisse présager un bras de fer avec le club breton qui veut faire respecter le calendrier initial.

Le Stade Rennais veut jouer les deux matchs contre le PSG au Roazhon Park

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Détériorée par la canicule, la pelouse du Parc des Princes n’est pas en mesure d’abriter le match de la première journée de Ligue 1 entre le PSG et le Stade Rennais, dimanche soir. Face à cette situation, la Commission des Compétitions de la LFP a officiellement annoncé l’inversion de cette affiche, désormais programmée au stade Roazhon Park.

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Toutefois, le SRFC ne voit pas cette décision comme une inversion et considère qu’il s’agit d’une simple relocalisation. Le président Arnaud Pouille et la direction rennaise estiment que le match retour face au Paris Saint-Germain doit se disputer au Roazhon Park comme prévu.

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« En plus de ce match aller, les Bretons espèrent donc pouvoir accueillir également le match retour au Roazhon Park, dans quelques mois, comme prévu initialement. Au vu du règlement, cela pourrait être le cas. D’après les informations de RMC Sport, la commission des compétitions n’a pas entériné une inversion des matchs aller et retour.

Même si la rencontre de ce dimanche se jouera à Rennes, il s’agit toujours, pour le moment, de l’affiche PSG-Rennes. Le club breton peut arguer pour cela que ce revirement de situation à quatre jours de la rencontre les place dans une situation délicate. La billetterie ouvrira seulement ce jeudi, à 14h.

Pour tenter de remplir le Roazhon Park, les tarifs devraient être revus à la baisse, environ 50% moins chers que les prix pratiqués habituellement pour une telle affiche. Un préjudice, donc, pour le Stade Rennais », rapporte RMC Sport. Mais le PSG ne voit pas les choses sous cet angle et entend se faire comprendre.

Le PSG évoque des « circonstances exceptionnelles »

Bras de fer en vue entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais pour savoir qui abritera leur match retour de la saison 2026-2027 en Ligue après l’inversion de la manche aller en raison du mauvais état de la pelouse du Parc des Princes.

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Alors que le règlement de la LFP prévoit qu’une inversion « n’aura aucune incidence sur la suite du calendrier », sauf « circonstances exceptionnelles », le PSG ne compte pas jouer deux matchs au Roazhon Park cette saison. Le club de Nasser Al-Khelaïfi estime justement que les vagues de chaleur ayant accéléré la dégradation de son gazon entrent dans la catégorie des « circonstances exceptionnelles. »

À Rennes, on prépare déjà la contre-attaque : une canicule au mois d’août serait moins une circonstance exceptionnelle qu’un phénomène prévisible, et donc potentiellement un manque de vigilance du PSG.

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Les Parisiens rappellent de leur côté que Rennes avait accepté l’inversion et invoquent l’équité sportive pour ne pas offrir deux réceptions aux Bretons. La commission des compétitions de la LFP devra trancher dans les mois à venir.