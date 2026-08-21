Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita boucle un nouveau transfert  

Le FC Nantes continue de miser sur la jeunesse. Les Canaris accueillent Moulouk Touré, jeune défenseur central de 19 ans.

Mercato : Le FC Nantes s’offre le défenseur Moulouk Touré

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Nouveau renfort en défense pour les Canaris. Moulouk Touré, talentueux défenseur central de 19 ans, s’engage avec le FC Nantes après quatre saisons réussies au Thonon Évian Grand Genève FC.

Selon Le Dauphiné Libéré, le jeune Francilien d’origine franchit une étape dans sa carrière. Formé au TEGG depuis la catégorie U16, il s’est progressivement imposé comme un pilier indiscutable de l’équipe première haut-savoyarde.

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La saison dernière, Touré a ainsi accumulé 24 titularisations en championnat. Ses performances solides ont d’ailleurs grandement aidé son club à décrocher la deuxième place de son groupe de National 3, une division devenue National 2 depuis le 1er juillet 2026.

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C’est un profil prometteur pour l’équipe réserve du FC Nantes. Le jeune roc veut s’adapter au jeu nantais et gagner sa place de titulaire indiscutable. S’il montre de très belles qualités et tape dans l’œil du staff technique, il pourra intégrer progressivement le groupe professionnel.

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En attirant ce jeune joueur à fort potentiel, la direction nantaise poursuit sa stratégie de renforcement de son centre de formation. Pour Moulouk Touré, le défi s’annonce immense : prouver sa valeur en National 2 sous ses nouvelles couleurs jaunes et vertes avant de viser plus haut.