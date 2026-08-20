AS Monaco : Déplacement périlleux en Pologne pour débuter la saison

L’AS Monaco est en déplacement ce soir en Pologne pour affronter le Górnik Zabrze en barrage aller de la Ligue Conférence. Les Monégasques devront ramener résultat positif de Silésie en vue du match retour à Louis II.

Górnik Zabrze – Monaco : une affiche qui promet du suspense

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L’AS Monaco lance officiellement sa saison ce jeudi soir. Le club de la Principauté défie les Polonais du Górnik Zabrze pour le match aller des barrages de la Conference League. Après une dernière semaine de préparation en Angleterre, dans les installations de St. George’s Park, le Monaco version Filipe Luís doit faire ses preuves ce soir, et rien de mieux que la Coupe d’Europe pour démarrer les hostilités.

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L’ASM aborde cette rencontre avec le statut de favori sur le papier, mais la réalité du terrain pourrait bien raconter une tout autre histoire. En effet, les Rouges et Blancs ont connu une préparation en dents de scie. Ils ont certes remporté deux matchs contre des adversaires abordables (Saint-Priest, Getafe) et obtenu un succès retentissant contre Liverpool (3-2), mais le club du Rocher reste sur une défaite inquiétante face à Coventry (2-0) vendredi dernier.

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Les Monégasques sont certainement plus expérimentés que les « Górnicy », manquent davantage de rythme. En effet, les Polonais ont déjà participé à plusieurs tours préliminaires de Ligue des champions (2-1 Fenerbahçe) et de Ligue Europa (2-1 Ferencváros). Jamais deux sans trois pour le Górnik, qui va connaître sa troisième compétition en l’espace d’un mois pour tenter d’enfin intégrer la phase de ligue d’une compétition.

Pour cela, les Polonais devront se défaire d’une équipe monégasque bien amoindrie.

Plusieurs absents côté monégasque

L’entraîneur brésilien Filipe Luís devra composer ce soir avec plusieurs absences majeures. Présent en conférence de presse hier aux côtés de son gardien expérimenté Lukáš Hradecký, l’ancien latéral gauche a fait le point sur l’état de forme de son groupe :

« Lors du dernier match contre Coventry, Matthis (Abline) a subi un choc au niveau du pied. Il faudra voir à quel point il ressent une douleur, mais effectivement, nous avons des doutes sur sa participation. Ansu (Fati) sera également absent. Quant à Mathys (Detourbet), il sera bien dans la liste UEFA et pourra donc prendre part à ce barrage aller de Ligue Conférence, a toutefois confirmé l’ancien joueur de Chelsea. Tous les joueurs disponibles sont en tout cas prêts et j’ai pu observer une compétition entre eux, ce qui, je pense, est le plus important, car cela peut nous permettre de progresser », a-t-il rassuré en toute sérénité.

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Déjà privé d’Aleksandr Golovin et de Mamadou Coulibaly pour cause de suspension, l’ancien vainqueur de la Ligue Europa a aussi donné des nouvelles du mondialiste Folarin Balogun : « Il vient juste de commencer sa présaison puisqu’il est revenu tardivement de la Coupe du monde avec un petit souci physique. Il s’est de nouveau entraîné avec le groupe et j’espère qu’il sera bientôt de retour sur les terrains parce qu’il est important pour nous. Il ne sera probablement pas disponible demain », a-t-il affirmé avec sans doute beaucoup de regrets.

Filipe Luís devra faire confiance à plusieurs jeunes joueurs du centre de formation pour compenser les absences.

Place à la jeunesse monégasque

Avec une attaque diminuée et un entrejeu affaibli, l’ASM devra faire appel à plusieurs jeunes joueurs de l’Academy monégasque pour pallier le manque de profondeur d’effectif.

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Le technicien brésilien du Rocher s’est exprimé hier sur les jeunes talents monégasques : « Nous avons beaucoup de jeunes joueurs dans l’effectif. Ils ont eu l’opportunité de jouer durant cette pré-saison et ont montré leurs qualités, à l’image d’Anis (Soubeir), Safouane (Benzahra), Pape (Cabral), Aymen (Assab) ou Mathys (Detourbet), même si lui évoluait déjà en Ligue 2 la saison dernière. Mon travail, désormais, est de les faire progresser et de les déresponsabiliser. Mais ils doivent être heureux de jouer au football, et c’est ainsi qu’ils pourront montrer encore davantage leur talent. Je pense qu’ils sont prêts à aider l’équipe, et c’est le plus important », assure-t-il avec optimisme.

Filipe Luis pourra en revanche compter sur son capitaine, Denis Zakaria, pour épauler une relève monégasque encore très inexpérimentée.

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L’ASM devra compter sur un groupe remanié et jeune pour tenter de ramener un résultat positif de Pologne en vue du match retour à Louis II la semaine prochaine. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20 heures au Stade Ernest-Pohl.