ASSE : Ian Cathro fait sa demande pour la fin du mercato

Interrogé sur la fin du mercato, l’entraineur de l’ASSE confirme du mouvement dans le sens des arrivées notamment.

Mercato : Le coach de l’ASSE attentif au poste d’arrière latéral

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Comme tous les clubs, l’ASSE reste à l’affût des opportunités sur le marché des transferts, avant la fermeture du mercato d’été. N’étant pas certains des départs qui seront actés avant le 1er septembre 2026, Ian Cathro reste prudent sur les probables arrivées.

Toutefois, il confirme le possible renforcement des postes en défense latérale où Joao Ferreira est indisponible. Il a été victime d’un choc à la tête, la semaine dernière, lors du match AS Saint-Etienne – Clermont Foot (3-1).

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« Le mercato ? On doit être attentifs. Des choses peuvent arriver et on doit prendre les bonnes décisions. La saison est longue. Ce poste est un secteur où on est attentif », a répondu le coach des Stéphanois, en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi.

Ian Cathro vise un dernier joli coup sur le marché

En défense, Mickaël Nadé et Ebenezer Annan sont sur le départ. Au milieu, Aïmen Moueffek est poussé dehors, tandis que Pierre Ekwah est indésirable. En attaque, Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili et Djylian N’Guessan sont en attente d’un transfert.

La fin du mercato de l’ASSE dépend donc fortement des éventuels départs. De ce fait, Ian Cathro estime qu’il ne faut pas se précipiter, mais plutôt réussir de jolis coups sur le marché, afin de renforcer l’équipe selon ses besoins.

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« Il y a plusieurs manières de résoudre la situation actuelle, il faut rester calme et prendre la bonne décision », a-t-il indiqué. Pour rappel, l’AS Saint-Etienne a déjà recruté sept nouveaux joueurs cet été : Jakob Breum, Sohaib Naïr, Mamour Ndiaye, Thierno Ballo, Aron Csongvai, Lucas Lavallée et Tamar Svetlin.