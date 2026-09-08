OM : Inquiétude à Marseille, Genesio songe déjà à partir ?

Après la défaite face à Paris FC, la frustration monte à tous les étages à l’OM. Au point où l’avenir proche de Bruno Genesio commence à alimenter les spéculations

Bruno Genesio face à un début de saison inquiétant à l’OM

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Ce n’est un secret pour personne. L’Olympique de Marseille souffre d’une instabilité chronique sur son banc de touche. Le club phocéen a connu dix changements d’entraîneur en cinq ans. La nomination de Bruno Genesio, en remplacement de Habib Beye, vise à instaurer un peu de calme à l’OM. Sauf qu’un climat de tension et d’inquiétude souffle en coulisse.

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La défaite face à Paris FC (2-3) a fait chuté Marseille à une honteuse dixième place de championnat après trois journées. Et le calendrier promet d’être intense pour les Phocéens. Ceux-ci iront défier le Stade Rennais ce vendredi, avant de se rendre en Turquie pour y affronter le Beşiktaş en Ligue Europa, suivi du Clasico face au Paris Saint-Germain.

Le spectre d’une démission plane

Cette séquence pèse lourdement sur les épaules de Bruno Genesio. L’entraineur de l’OM, privé de recrue lors du mercato, fait face à une pression immense. Au point où le chroniqueur Stéphane Martins sur Maritima redoute un découragement du technicien marseillais. Il s’interroge sur la solidité de son engagement à long terme si les résultats venaient à s’empirer.

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« C’est monstrueux que Bruno Genesio soit là, mais ce n’est pas un magicien », a-t-il déclaré. Stéphane Martins craint qu’un scénario catastrophe ne pousse l’ancien Lyonnais à jeter l’éponge. « Si tu commences avec quatre défaites en cinq journées de Ligue 1(…) au bout d’un moment, il risque d’en avoir marre », a-t-il ajouté. Une ombre plane ainsi sur l’OM, où la patience de Bruno Genesio pourrait rapidement atteindre ses limites.