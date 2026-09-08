Stade Rennais : Pluie de bonne nouvelle avant l’OM  

Les voyants sont au vert pour le Stade Rennais avant la réception de l’OM. Le coach Franck Haise pourra compter sur presque tous ses hommes.

Stade Rennais : Les bonnes nouvelles s’accumulent avant l’OM

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Le Stade Rennais veut marcher sur l’OM vendredi prochain. C’est un choc pour la 4e journée de Ligue 1. Les Rouge et Noir sont invaincus depuis le début de cette campagne et sont prêts à tout broyer sur leur passage. Un succès permettrait aux guerriers de Franck Haise de prendre provisoirement les commandes du championnat.

L’OM, lui, devra réagir pour se rapprocher du top 5. La dynamique est moins favorable du côté de Marseille. Les Marseillais avaient écrasé Strasbourg (4-0) au stade Vélodrome lors du la première journée. Mais la suite a été plus compliquée pour les hommes de Bruno Genesio. Après ce succès, les Phocéens ont baissé pavillon. Ils ont lâché des points à Monaco (2-0), puis contre le Paris FC (2-3).

Le calendrier ne laisse pas beaucoup de répit à l’OM. Après son déplacement à Rennes, Marseille débutera sa campagne de Ligue Europa la semaine prochaine sur la pelouse de Besiktas. Autant dire que le rendez-vous en Bretagne arrive à un moment important.

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À Rennes, en revanche, les nouvelles sont rassurantes. Le groupe pourrait notamment enregistrer le retour d’Abdelhamid Aït-Boudlal. Habituellement titulaire en défense centrale, le joueur constituerait un renfort important pour cette affiche.

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Cissé et Seidu, réintégrés au groupe professionnel la semaine dernière après avoir été écartés durant le mercato, devraient en revanche manquer de rythme pour prétendre à une place. Pour le reste, le staff rennais devrait disposer d’un effectif presque au complet. Plusieurs visages bien connus de Marseille seront notamment présents. Rongier et Merlin, tous deux passés par l’OM, pourraient ainsi retrouver leur ancien club.

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Les recrues Cresswell, arrivé de Toulouse, et Thomasson sont également disponibles. Enfin, Rennes pourra compter sur un Lepaul en pleine confiance. L’attaquant a déjà inscrit trois buts en trois rencontres. Dans la surface, il s’affirme comme l’une des principales menaces rennaises. De quoi donner encore plus de confiance au Stade Rennais avant ce duel.