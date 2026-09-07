OM : L’annonce inquiétante de Stéphane Richard après Paris

Au lendemain de la défaite de l’OM contre Paris FC (2-3), le président Stéphane Richard a tenu un discours préoccupant. Les efforts pour faire baisser la masse salariale sont loin d’être terminés.

OM : Stéphane Richard dresse un bilan préoccupant

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L’Olympique de Marseille a réalisé un mercato estival pour le moins singulier. Onze joueurs ont quitté le navire marseillais, tels que Mason Greenwood, Facundo Medina ou encore Leonardo Balerdi. Tandis qu’aucune recrue n’a rejoint l’OM cet été. Tous ces départs visaient à satisfaire les exigences de la DNCG. Et le club phocéen n’est pas encore tiré d’affaire.

Le président Stéphane Richard, invité sur les antennes de Ligue 1+, a dressé un bilan financier encore très fragile. Ce dégraissage massif a permis de baisser les charges de 30 à 35%. Mais le compte n’y est pas totalement. « On n’est pas encore à l’objectif, c’est clair », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport. L’OM s’est fixé pour objectif de faire chuter sa masse salariale de 160 millions à moins de 100 millions d’euros.

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Sa direction multiplie ainsi les tractations en interne pour y parvenir. Elle sollicite à présent la coopération de certains joueurs afin d’obtenir des aménagements contractuels ou des baisses salariales. « Il y a encore des discussions qui sont menées avec certains joueurs que je salue. Certains se sont proposés spontanément et d’autres ont ouvert la porte à participer à cet effort de guerre ».

Le propriétaire Frank McCourt impliqué dans la gestion

Notons que le propriétaire Frank McCourt demeure pleinement impliqué dans la gestion quotidienne. L’homme d’affaires américain est loin de fuir ses responsabilités. « McCourt est très présent sur toutes les décisions qu’on prend, il a suivi de près le mercato, Non seulement il a été associé aux décisions mais c’est lui qui les prend », assure Stéphane Richard.

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L’OM s’avance donc sur une ligne de crête délicate. Et de nouvelles cessions ne sont pas à exclure. Le nom de Derek Cornelius était récemment associé à l’Arabie saoudite, où le mercato est encore ouvert.