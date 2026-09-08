RC Strasbourg : Les jeunes recrues strasbourgeoises impressionnent

Après sa victoire écrasante 6-2 à Troyes dimanche dernier, le RC Strasbourg a confirmé son renouveau dans l’Aube. Portés par le talent de leurs jeunes recrues, les Alsaciens viennent d’enchaîner deux victoires de suite en Ligue 1.

RC Strasbourg : La jeunesse strasbourgeoise étrille l’ESTAC

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Hugo Oliveira a peut-être enfin trouvé la formule gagnante. En déplacement chez le promu troyen dimanche dernier, les Strasbourgeois n’ont pas fait de cadeaux aux hommes de Stéphane Dumont en s’imposant largement 6-2. Une victoire acquise grâce aux jeunes prometteurs du Racing.

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Malgré un début de match compliqué, ponctué par l’ouverture du score du Troyen Antoine Mille, les Alsaciens vont se ressaisir et renverser l’ESTAC. À cinq minutes de la pause, le RCSA inscrit deux buts coup sur coup par l’intermédiaire de l’attaquant espagnol Jacobo Ortega (40e) et du milieu de terrain Diogo Sousa (42e).

En seconde période, les Bleus et Blancs vont profiter des largesses défensives des Troyens pour durcir le score, en inscrivant quatre buts supplémentaires. Tout d’abord par le milieu offensif Giovanni Reyna (57e), fils du retraité Claudio Reyna. Puis par des buts des entrants Samuel Amo-Ameyaw (85e, 88e) et Conrad Harder (90+3e). Troyes va sauver l’honneur par le biais de l’ancien Brestois Jérémy Le Douaron (90+6e).

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Strasbourg s’impose sans forcer 6-2 et peut compter sur sa panoplie de jeunes stars en devenir pour tenter de jouer les premiers rôles cette saison.

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le RC Strasbourg vient d’enchaîner une seconde victoire consécutive, après celle acquise dans les dernières minutes à domicile contre Lens. Après une deuxième partie de saison compliquée et le départ inattendu de Liam Rosenior en début d’année, le RCSA espère bâtir un nouveau projet en confiant les rênes au tacticien portugais Hugo Oliveira.

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Pour mener à bien ce nouveau cycle, Strasbourg, comme à son habitude depuis le rachat de BlueCo en 2023, a énormément investi cet été. En comptant les retours de prêt, plus de 21 joueurs ont rejoint l’effectif strasbourgeois. Environ 78 millions d’euros ont été dépensés par le Racing, en s’attachant les services notamment de Karim Coulibaly (Werder Brême), Oso (Séville) ou encore Jacobo Ortega (Real Madrid). Plusieurs sont arrivés en provenance de Chelsea, comme Omari Kellyman, Dario Essugo ou Filip Jørgensen.

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Pour compenser les arrivées, 20 joueurs ont quitté le club alsacien. Certains cadres comme Julio Enciso (Ipswich), Ben Chilwell (Crystal Palace), Andrew Omobamidele (Anderlecht), Valentin Barco (Chelsea) ou même Diego Moreira (AC Milan) ont plié bagage. Grâce aux ventes, le Racing aurait récupéré plus de 170 millions d’euros, réalisant ainsi un bénéfice avoisinant les 92 millions.

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Les recrues strasbourgeoises ont joué un rôle majeur ce dimanche en étant décisives sur la totalité des buts du Racing. La particularité du mercato strasbourgeois est, avant tout, la jeunesse de ses recrues.

Strasbourg : les jeunes prennent le pouvoir

Sans surprise, le RC Strasbourg dispose de l’effectif le plus jeune de Ligue 1, avec un âge moyen estimé à 21,6 ans, soit plus de huit ans de moins que lors de son retour dans l’élite en 2017. Ce recrutement, axé sur les jeunes, s’avère payant sur le plan financier avec de nombreux bénéfices. Comme en témoigne le transfert de Barco à Chelsea pour plus de 40 millions, alors que ce dernier avait été acheté pour seulement 10 millions d’euros à Brighton.

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Cette méthode de recrutement porte aussi ses fruits sur le terrain. En effet, lors des deux victoires strasbourgeoises de la saison, le salut est venu de la fougue des jeunes joueurs. Face à Lens, le jeune ailier droit Gessime Yassine (20 ans) a fait sensation en inscrivant un doublé et en permettant aux Alsaciens de renverser les Sang et Or. La jeune pépite franco-marocaine s’est aussi baladée à Troyes en délivrant une passe décisive à son coéquipier Jacobo Ortega (20 ans).

Le premier buteur strasbourgeois n’est pas la seule recrue à avoir débloqué son compteur buts sous le maillot bleu et blanc. C’est aussi le cas de Diogo Sousa (20 ans), Giovanni Reyna (23 ans) et Conrad Harder (21 ans). L’Anglais Samuel Amo-Ameyaw (20 ans) a aussi participé au festival alsacien.

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