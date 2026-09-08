OM : Genesio obtient une bonne nouvelle avant le SRFC !

Quelques jours avant le choc Stade Rennais-OM, Bruno Genesio peut souffler. L’entraîneur marseillais pourra compter sur une forte mobilisation en Bretagne. Un contingent marseillais est autorisé pour ce match.

OM : Bruno Genesio avec 1000 supporters à Rennes

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille cherche désespérément à relever la tête. Les Phocéens ont été surpris à domicile par le Paris FC (2-3), concédant ainsi un deuxième revers consécutif en Ligue 1. Ils sont relégués à la 10eme place avec seulement trois points pris en trois journées.

Bruno Genesio et ses hommes devront vite rebondir. Cela passe par une victoire ce vendredi soir face au Stade Rennais. Les Phocéens ont déjà repris l’entraînement ce mardi matin afin de corriger quelques dysfonctionnements. Et ils ont reçu une bouffée d’oxygène bienvenue en provenance des autorités.

Lire aussi : OM : Genesio réserve une surprise au milieu contre Rennes

À voir

PSG : Marquinhos booste Ousmane Dembélé avant Bratislava !

Le journaliste Bruno Blanzat assure qu’un contingent de 1 000 supporters marseillais a obtenu le feu vert pour garnir le parcage visiteurs au Roazhon Park. Une présence précieuse pour épauler le groupe de Bruno Genesio et insuffler un supplément d’âme en vue de revenir avec les points.

Une sanction en Ligue Europa

Ce soutien en Ille-et-Vilaine tranche cependant avec la situation des Olympiens sur la scène européenne. L’OM disputera son premier choc de Ligue Europa sur la pelouse du Besiktas jeudi prochain, sans le moindre supporter en tribunes.

Lire la suite sur l’OM :

OM : Des nouvelles fraîches tombent pour Geoffrey Kondogbia

OM : Ligue Europa, une sanction tombe avant Besiktas

Salut la #TeamOM!

Un millier de supporters de l'#OM attendu à Rennes vendredi.

Par contre, interdiction de déplacement au Besiktas en Ligue Europa.

Sanction de l'UEFA après, notamment, l'usage de "feux d'artifice" à Bruges en janvier. Sursis pour 2 ans en +.@ici_provence pic.twitter.com/rCNCTDrMXI — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) September 7, 2026

Les fans phocéens ont été sanctionnés par l’UEFA en raison d’engins pyrotechniques utilisés à Bruges en janvier dernier. Ils seront privés de ce voyage en Turquie. Raison de plus pour donner de la voix ce vendredi soir à Rennes.