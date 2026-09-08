ASSE : Ian Cathro voit Dunkerque se renforcer avant les Verts

L’ASSE affrontera Dunkerque samedi 12 septembre au stade Marcel-Tribut, avec une équipe nordiste qui cherche encore à renforcer son attaque après le départ de Thomas Robinet. L’USLD a trouvé un accord oral avec M’Baye Niang pour un contrat d’un an, avec une saison supplémentaire en option, même si sa présence face aux Verts reste incertaine.

ASSE – USLD : Dunkerque veut remplacer Thomas Robinet

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Le départ de Thomas Robinet pour le FC Nantes a laissé une place importante à combler dans le secteur offensif de Dunkerque. L’attaquant de 30 ans sortait d’une saison à 15 buts en championnat et avait débuté les quatre premières journées de Ligue 2 avec l’USLD.

Après le nul concédé contre Clermont (1-1), Albert Sánchez avait d’ailleurs reconnu que son équipe devait encore se renforcer. « Oui bien sûr qu’on a besoin de joueurs supplémentaires. J’espère que deux ou trois joueurs vont arriver », avait expliqué l’entraîneur dunkerquois.

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Le technicien avait également insisté sur les conséquences des nombreux mouvements intervenus en fin de mercato. « Le groupe a été perturbé mais il reste professionnel », assurait-il. Dunkerque travaille désormais sur le marché des joueurs libres pour compléter son effectif.

M’Baye Niang arrive avec une solide expérience

Le club nordiste a donc avancé sur M’Baye Niang. D’après L’Équipe, les discussions sont très avancées et un accord oral existe autour d’un contrat d’une saison, avec une année supplémentaire en option. L’attaquant doit encore passer sa visite médicale avant la formalisation de son arrivée.

Le Sénégalais de 31 ans possède une importante expérience du football français et européen, avec des passages par l’AC Milan, Montpellier, Rennes, Bordeaux et Auxerre. La saison dernière, il évoluait en Turquie avec Gençlerbirliği, où il a inscrit quatre buts en championnat. Pour Dunkerque, cette arrivée constitue surtout une solution supplémentaire après le départ de Robinet.

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Une nouvelle à surveiller pour l’ASSE

Le calendrier donne une dimension particulière à cette opération. Dunkerque reçoit précisément l’ASSE ce samedi à 20 heures, pour la sixième journée de Ligue 2, au stade Marcel-Tribut. Si les derniers détails sont réglés rapidement, M’Baye Niang pourrait donc être disponible pour cette rencontre.

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Son arrivée permettrait à Albert Sánchez de disposer d’une nouvelle option offensive face aux Verts, même si une participation dès samedi reste à confirmer.