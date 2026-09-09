Le partenariat entre l’OM et l’ONET se poursuit. Le sponsor historique du club phocéen vient officiellement de renouveler son engagement pour plusieurs années.

OM : ONET prolonge son aventure avec Marseille (Officiel)

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L’Olympique de Marseille traverse période délicate. Battus par le Paris FC (2-3), les hommes de Bruno Genesio doivent vite relever la tête. Ils devront aller chercher la victoire à Rennes ce vendredi soir. Cette mission promet d’être difficile. En attendant, l’OM vient d’officialiser une importante signature.

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Le club phocéen et le groupe ONET ont officialisé la prolongation de leur collaboration, déjà longue de plus de quatre décennies. « Entreprise familiale née à Marseille, Onet accompagne l’Olympique de Marseille depuis plus de 45 ans. Ce renouvellement prolonge une collaboration historique, fondée sur un attachement commun à Marseille et des valeurs d’engagement, de collectif et d’excellence », a publié la direction phocéenne.

La réaction du président Stéphane Richard

Cette prolongation a été célébrée en marge du choc contre le Paris FC. Elle témoigne de la solidité d’un lien unissant deux entités profondément ancrées dans la cité phocéenne. L’entreprise accompagne le club depuis 1981. Les dirigeants des deux structures ont salué cette longue collaboration. Le président Stéphane Richard s’est réjoui de cette relation de confiance bâtie au fil des décennies.

« ONET fait partie de l’histoire de l’Olympique de Marseille depuis plus de 45 ans. Le lien qui unit nos deux organisations va bien au-delà d’un partenariat : c’est une relation de confiance, construite dans la durée, autour de valeurs communes ».

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Émilie de Lombarès, président du directoire d’Onet, a rappelé l’importance de ces valeurs partagées. « Ce partenariat nous permet de vivre des moments uniques avec nos clients et nos collaborateurs, tout en portant des valeurs qui nous sont chères : l’égalité femmes-hommes, la mixité, l’inclusion et la capacité à donner à chacun sa place au sein de l’équipe », a-t-elle conclu.