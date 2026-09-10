PSG : Dembélé envoie un message fort à Luis Enrique

Le PSG a vu Ousmane Dembélé répondre sur le terrain aux interrogations nées de son début de saison compliqué, mercredi 9 septembre face au Slovan Bratislava. Auteur de deux buts et de deux passes décisives lors du succès parisien (6-1), l’attaquant français réclame désormais davantage de temps de jeu.

‎PSG : Une soirée européenne pour remettre les compteurs à zéro

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‎Après plusieurs semaines délicates, Ousmane Dembélé a enfin retrouvé une soirée à la hauteur de ses ambitions. Face au Slovan Bratislava, le Français a été titularisé et a pesé directement sur le résultat avec deux réalisations et deux offrandes pour Ferran Torres, participant largement au large succès 6-1 du PSG.

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‎La prestation est d’autant plus intéressante qu’elle intervient après un début d’exercice marqué par un temps de jeu réduit. Sorti à la pause contre Rennes, absent face à Lille puis utilisé pendant une vingtaine de minutes contre Monaco, le joueur avait besoin d’enchaîner. Il l’a fait avec caractère, même si le niveau de l’adversaire invite naturellement à mesurer l’emballement.

‎Le message est passé, sans détour

‎Quelques jours plus tôt, Luis Enrique avait rappelé qu’aucun joueur ne pouvait vivre sur ses acquis. L’entraîneur parisien avait notamment insisté sur la nécessité de démontrer quotidiennement sa disponibilité et son niveau, un discours qui concernait directement la situation de Dembélé.‎

‎Au micro de Canal+, l’attaquant a répondu avec une sobriété qui en dit long. « Après des débuts un peu compliqués où je n’ai pas beaucoup joué, ce n’était pas facile de revenir. Aujourd’hui, j’avais 60 minutes dans les jambes » , a-t-il lancé. Puis il a ajouté : « Je me sens de mieux en mieux, j’espère avoir davantage de minutes et prendre encore du rythme ».

‎Dembélé réclame du rythme, pas des privilèges

‎Le principal intéressé ne semble pourtant pas vouloir transformer cette performance en revendication individuelle. Son discours est davantage celui d’un joueur qui cherche à retrouver progressivement ses sensations après un été particulièrement chargé. La Coupe du monde et une période de repos réduite ont perturbé sa préparation, explique-t-il.

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‎« Quand je suis sur le terrain, je ne pense pas à ça », a-t-il répondu lorsqu’il a été interrogé sur sa prolongation de contrat. Son objectif est ailleurs : jouer davantage, retrouver de la continuité et peser dans les rendez-vous importants. Le message adressé à Luis Enrique ressemble donc moins à une contestation qu’à une demande claire : donnez-moi du temps, et je vais vous montrer ce que je peux apporter.

‎La concurrence parisienne ne fera aucun cadeau

‎Cette montée en puissance arrive aussi dans un vestiaire où la concurrence offensive est devenue particulièrement féroce. Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia faisaient partie des joueurs restés sur le banc face au Slovan, preuve que même les profils de premier plan peuvent devoir patienter lorsque Luis Enrique compose son onze.

‎Le contexte donne donc une autre dimension à la prestation de Dembélé. Une soirée réussie ne garantit rien dans ce PSG. Elle peut néanmoins modifier le rapport de force. Avec deux buts et deux passes décisives en 63 minutes selon L’Équipe, l’attaquant a envoyé un argument difficile à ignorer à son entraîneur.

‎Le prochain rendez-vous dira si le déclic est réel

‎Le véritable test sera désormais la capacité de Ousmane Dembélé à reproduire cette intensité en Ligue 1. Le calendrier offrira rapidement une nouvelle occasion de confirmer, avec le déplacement à Brest annoncé pour dimanche. L’enjeu n’est pas seulement statistique : il s’agit de retrouver une place durable dans la rotation de Luis Enrique.

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‎L’intéressé l’a lui-même résumé avec une exigence qui colle parfaitement à la philosophie parisienne : « Il faut avoir encore plus d’exigence, car on a gagné deux fois la Ligue des champions et tout le monde veut nous battre. » Pour le Ballon d’Or comme pour ses partenaires, le message vaut avertissement. Une bonne soirée ne suffit pas. Au PSG, il faut recommencer dès la suivante.