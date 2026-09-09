LOSC : Des nouvelles fraîches tombent pour Nabil Bentaleb

Nabil Bentaleb n’a pas pu aller au bout de la rencontre entre le LOSC et le Real Betis. La raison de la sortie du milieu de terrain est connue.

LOSC : Bentaleb a des troubles de la vision

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Pour sa première en phase de ligue de Ligue des champions ce mardi, le LOSC s’est incliné face au Betis (2-3). La rencontre a basculé sur deux faits majeurs : l’expulsion d’Ethan Mbappé et la sortie prématurée de Nabil Bentaleb.

Transparent pendant quarante-cinq minutes, le milieu lillois a cédé sa place à Ngal’ayel Mukau dès la reprise. La cause de ce remplacement soudain ? Des troubles visuels. Davide Ancelotti s’est présenté en conférence de presse après le coup de sifflet final pour analyser cette première défaite.

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Interrogé sur Bentaleb, l’entraîneur italien a précisé la situation. « Il ne voyait pas bien. Il ne pouvait pas continuer. Il avait déjà des problèmes vers la fin de la première mi-temps, mais je lui ai demandé de rester sur le terrain parce que je ne voulais pas perdre une cession de changements. Il est resté sur le terrain trois minutes de plus, mais il ne pouvait pas continuer », a expliqué le coach du LOSC.

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Gaëtan Perrin a confirmé en zone mixte que l’information avait circulé très tôt sur le terrain. Les joueurs savaient que Bentaleb ne reviendrait pas après la pause. L’attaquant lillois refuse toutefois d’imputer le revers final à ce pépin physique. Lille possède un banc solide capable d’absorber ce type d’imprévu. Pour Perrin, l’équipe a gardé sa structure et ses idées de jeu intactes. La défaite s’explique plutôt par une déconcentration collective fatale lors des quinze premières minutes du second acte.