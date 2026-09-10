Stade Rennais : Son avenir, l’OM… les vérités de Ludovic Blas

‎Ludovic Blas a clarifié sa situation au Stade Rennais avant la réception de l’OM, après un été marqué par des rumeurs de départ. Le milieu offensif assure avoir voulu rester en Bretagne, tout en laissant sa situation contractuelle pour plus tard.

Mercato Stade Rennais : Ludovic Blas assume son choix malgré un été mouvementé

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‎‎Le nom de Ludovic Blas a circulé avec insistance durant le mercato estival, notamment autour de l’Olympique de Marseille et de plusieurs formations espagnoles. Pourtant, le joueur de 28 ans assure que son scénario personnel était beaucoup moins agité que celui raconté à l’extérieur. Présent en conférence de presse avant le choc face à l’OM, il a expliqué avoir rapidement tranché sur son avenir immédiat.

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‎‎« Moi, je n’ai jamais dit que j’allais partir. Je ne me suis pas attardé sur ça », a-t-il affirmé. Puis le Rennais a été encore plus direct : « Moi, je voulais rester. Donc, dans tous les cas, à partir de ce moment-là, c’est simple : la porte a été fermée. » Une mise au point qui réduit considérablement l’idée d’un départ avorté contre sa volonté.

‎‎Face à l’OM, Blas remet les compteurs à zéro

‎‎Cette prise de parole du joueur du Stade Rennais intervient dans un contexte particulier. Deux jours avant la venue de Marseille, Blas veut surtout regarder vers le terrain. Ludovic Blas a retrouvé une place de titulaire contre Angers, lors d’un succès 2-1, et entend désormais consacrer son énergie à sa saison rennaise plutôt qu’aux épisodes du mercato.

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‎‎La question d’une prolongation demeure toutefois entière. Son contrat arrive à échéance à la fin de la saison et le joueur ne souhaite visiblement pas en faire une priorité. « Je vais faire ma saison comme si j’avais encore deux saisons derrière et on verra après ce qui se passe », a-t-il expliqué, avant de résumer sa ligne de conduite : « Mais le plus important, c’est d’être performant. »

‎‎Le contrat est le vrai dossier encore ouvert

‎‎C’est précisément ici que se situe l’incertitude. Ludovic Blas a fermé la porte à un départ cet été, mais il n’a pas annoncé qu’il prolongerait au Stade Rennais. Autrement dit, deux questions différentes ne doivent pas être confondues : son choix de rester pour cette saison est clair, son avenir à plus long terme ne l’est pas.

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‎‎Le contexte contractuel donne donc une dimension supplémentaire à ses performances. À 28 ans, l’ancien Nantais doit désormais convaincre sur le terrain tout en laissant les discussions futures se dessiner. Un choix pragmatique, surtout dans un football où quelques mois peuvent parfois transformer une situation contractuelle en véritable feuilleton.

‎‎Le pari rennais se joue maintenant sur le terrain

‎‎Le dossier Ludovic Blas n’est pas nouveau à Rennes. En janvier 2026, Habib Beye expliquait déjà que le joueur faisait partie des éléments sur lesquels le club comptait, tout en exigeant davantage de lui. Le technicien avait alors insisté sur la qualité du milieu offensif et sur son importance dans le projet rennais.

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‎‎Cette continuité donne du relief aux déclarations actuelles. Blas n’a plus besoin de répondre aux rumeurs : il doit désormais produire. Son statut, son expérience et son contrat, qui arrivent à échéance, rendent chaque prestation importante. Et face à l’OM, le décor est idéal pour commencer à apporter une réponse sportive.