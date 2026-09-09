OM : Amine Gouiri se trompe, le vestiaire réfute son analyse

Le manque de rythme avancé par Amine Gouiri après la défaite de l’OM face au Paris FC (2-3) ne fait pas l’unanimité. Un proche du vestiaire marseillais démonte son explication.

OM : Un proche du vestiaire ne valide pas l’analyse d’Amine Gouiri

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L’Olympique de Marseille a concédé une deuxième défaite consécutive dimanche face au Paris FC (3-2). Ce revers à domicile provoque de premières dissensions en interne. En zone, Amine Gouiri avait tenté d’expliquer cette défaite par des disparités de forme au sein du groupe de l’OM.

L’attaquant algérien estimait que certains éléments manquaient encore de rythme après de longues périodes d’inactivité. « Nous ne sommes pas tous au même niveau physique, certains n’avaient pas joué depuis longtemps », lançait-il au micro de Ligue 1 +. Sauf que ce constat dressé par Amine Gouiri est loin de faire l’unanimité à Marseille.

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Selon les informations recueillies par La Provence auprès d’une source proche du vestiaire, l’argument de la condition physique ne tient pas la route. Le problème serait plutôt d’ordre tactique. La source pointe ainsi les carences des Phocéens dans le pressing et la capacité à évoluer dans un bloc haut.

Les consignes de Bruno Genesio sont-elles respectées ?

« Dire que l’équipe n’est pas prête physiquement, c’est qu’il y a un autre problème, une autre vision. Soit elle n’est pas prête à presser haut, à jouer haut, soit elle ne s’entraîne pas pour cela », avance-t-elle. Cette dernière s’interroge ouvertement sur l’assimilation des consignes de Bruno Genesio. Étant donné que l’effectif phocéen n’a enregistré aucune recrue cet été.

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Cette source proche du vestiaire de l’Olympique de Marseille est persuadé que le débat ne porte plus sur les jambes, mais sur la rigueur tactique exigée au quotidien. La prochaine prestation des coéquipiers d’Amine Gouiri face au Stade Rennais sera scrutée de très près.