OM : Genesio face à un ultimatum pour redresser la barre

La situation devient délicate pour Bruno Genesio après deux défaites consécutives en ce début de saison. L’entraîneur de l’OM est désormais confronté à un ultimatum pour relancer son équipe.

OM : Un déficit athlétique inquiétant pour Genesio

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L’Olympique de Marseille réalise un début de saison décevant. La défaite à domicile face au Paris FC (2-3) a fait chuter les Phocéens à la 10e place de Ligue 1. Mais c’est un autre chiffre qui jette un froid glacial sur la Canebière. L’OM est tout bonnement l’équipe qui court le moins dans l’élite, selon les statistiques de Sofascore.

Les hommes de Bruno Genesio affichant une moyenne de 67 kilomètres parcourus par rencontre. Soit quatre kilomètres de moins par rapport à des formations comme le Paris FC ou encore le RC Strasbourg. Cette carence dans le volume de course s’est cruellement ressentie dans le money-time face aux Parisiens. Les organismes marseillais accusaient le coup.

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Une réalité confirmée par Bruno Genesio en personne. « Sans vouloir chercher d’excuse, on a besoin de retrouver joueurs à 100% (…) Cela s’est senti en fin de rencontre ». L’entraîneur de l’Olympique de Marseille est contraint de jongler avec des joueurs en manque de rythme, sans risquer de décimer son groupe par de nouvelles blessures.

Arnaud Chabert met indirectement la pression sur l’entraîneur de l’OM

Dans les colonnes de La Provence, le préparateur physique Arnaud Chabert explique ce manque de forme par une préparation estivale profondément perturbée. « La préparation estivale été tronquée et individualisée », a-t-il déclaré. Surtout que certains joueurs ont rejoint le groupe tardivement en raison du Mondial 2026 et des pépins physiques.

Il a donc été impossible d’harmoniser les compteurs de tout l’effectif au même moment. Arnaud Chabert indique qu’il il faudra encore patienter trois à quatre semaines pour espérer voir Igor Paixao et ses coéquipiers bien digérer cette mise en route chaotique et retrouver un bon niveau athlétique.

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L’expert a néanmoins glissé un ultimatum mesuré. « Si dans trois, quatre matchs, on a de nouveau ce débat, il faudra vraiment s’inquiéter », a-t-il conclu. Le temps presse pour Bruno Genesio sommé de trouver la formule idéale avant le déplacement à Rennes vendredi.