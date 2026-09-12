Accueil - OM - 178M€ ! LOM riche sur le papier, pauvre sur le terrain

‎L’OM dispose d’un effectif dont les indemnités de transfert cumulées atteignent 178 millions d’euros, bonus compris, selon les données du CIES. Pourtant, cette valeur ne se traduit pas encore par les résultats espérés, alors que Marseille traverse une période sportive particulièrement délicate.

OM : 178 millions d’euros, le chiffre qui interpelle

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‎‎Derrière les 178 millions d’euros se cache une réalité importante. Cette somme correspond au montant cumulé des indemnités liées aux joueurs actuellement présents dans l’effectif marseillais, bonus inclus, qu’ils aient ou non été effectivement versés. Dans son étude hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES place ainsi l’OM au sixième rang des clubs français selon cet indicateur.

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‎‎Le contraste est saisissant. Sur le marché estival évoqué par la source, Marseille n’a pas recruté et s’est principalement concentré sur les départs, dans un contexte de contraintes imposées par la DNCG. Autrement dit, les 178 millions ne racontent pas l’histoire d’un mercato flamboyant : ils mesurent davantage les investissements accumulés lors des précédentes fenêtres de transferts.

‎‎Le CIES met le doigt sur une autre facture

‎‎Le chiffre devient encore plus parlant lorsqu’on élargit la période d’observation. Sur les cinq dernières saisons, l’Olympique de Marseille affiche un solde négatif de 93 millions d’euros sur son bilan net des transferts, ce qui place le club parmi les formations françaises affichant le déficit le plus marqué dans l’étude.

‎‎Cette donnée permet de relativiser la seule valeur théorique de l’effectif. Dépenser ou immobiliser beaucoup d’argent ne garantit jamais une place au sommet. Le football, heureusement, refuse encore de fonctionner comme une simple addition sur Excel.

‎‎Quand les millions restent silencieux sur la pelouse

‎‎La difficulté marseillaise apparaît surtout dans le rapport entre cette puissance financière théorique et les performances récentes. L’équipe reste sur trois défaites consécutives en championnat, alors que les attentes autour du club demeurent considérables.

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« On doit être ambitieux dans notre jeu avec des joueurs qui répondent présents, ce qu’ils réalisent par séquence. Les objectifs, moi, je les ai en tête, c’est clair pour moi. Je suis là pour analyser les matchs, évaluer mon équipe. Maintenant, sur l’objectif, ce n’est pas à moi de dire ça », a d’ailleurs lâché Genesio après la défaite à Rennes.

‎‎Le problème n’est donc pas nécessairement l’absence de talent individuel. Il réside dans la capacité à transformer les investissements passés en cohérence collective, en régularité et en résultats. C’est précisément là que le terrain devient beaucoup plus sévère que les tableaux comptables.

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‎‎L’analyse du CIES apporte surtout un éclairage différent sur la situation de l’OM : la valeur d’un effectif ne constitue pas une garantie sportive. Les 178 millions d’euros constituent un indicateur de l’effort financier consenti sur plusieurs saisons, mais ils ne préjugent ni de la forme des joueurs, ni de l’équilibre tactique, ni de la dynamique d’un groupe.