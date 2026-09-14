ASSE : Larsonneur déjà sous pression après Dunkerque ?

‎Avec un Gautier Larsonneur toujours numéro 1 dans ses buts, l’ASSE a concédé vendredi sa première défaite de la saison à Dunkerque (1-2), lors de la 6e journée de Ligue 2. Une prestation qui relance forcément les interrogations autour du gardien stéphanois, alors que deux jeunes portiers ont rejoint l’effectif durant l’été.

‎ASSE : Un premier accroc qui fait déjà parler

La suite après cette publicité

Cinq victoires en cinq journées avaient installé les Verts dans une dynamique presque parfaite. Puis Dunkerque a rappelé, avec la brutalité propre au football, que la saison serait longue. L’ASSE s’est inclinée 2-1 après avoir pourtant regagné les vestiaires avec l’avantage, et certaines responsabilités individuelles ont rapidement été scrutées.

Lire aussi : ASSE : Pour Larsonneur, Cathro a définitivement tranché

À voir

OM : Bixente Lizarazu très lucide sur la situation du club !

‎‎Gautier Larsonneur n’a pas été irréprochable sur le deuxième but nordiste. Trop avancé au moment de l’action, le portier de 29 ans a été surpris par la tentative de Souleymane Keita. Cela ne signifie évidemment pas que le poste est immédiatement menacé. Mais après une première alerte, la question commence à circuler.

‎‎Une hiérarchie renforcée, pas encore bouleversée

‎‎C’est ici que le dossier devient intéressant. Le Progrès avait déjà détaillé fin juillet la nouvelle organisation du poste avec l’arrivée de Lucas Lavallée, recruté comme troisième gardien, derrière Larsonneur et Mamour Ndiaye. Cette information apporte un éclairage important : Saint-Étienne a bien renouvelé son secteur des gardiens, mais sans annoncer de remise en cause de son numéro un.

‎‎Le club a également prolongé Larsonneur jusqu’en 2028, signe concret de la confiance accordée au joueur. Pour l’instant, aucune indication sérieuse ne permet donc d’affirmer qu’un changement est imminent. « Je prends toute la responsabilité sur le deuxième but encaissé face à Troyes », avait lui-même reconnu le gardien quelques mois plus tôt, preuve qu’il assume ses erreurs plutôt que de les contourner.

‎‎Deux nouveaux visages, mais peu de garanties

‎‎Mamour Ndiaye et Lucas Lavallée offrent désormais deux solutions supplémentaires à l’ASSE. Le premier, arrivé de Sarpsborg 08, reste toutefois très jeune et manque encore de références au niveau professionnel français. Le second a davantage joué en National, mais son expérience dans le monde professionnel reste limitée.

Lire aussi : ASSE : Maxime Bernauer, ce qu’il dit de la méthode Ian Cathro

À voir

PSG Mercato: Le Barça prépare son offensive pour Fabian Ruiz

‎‎Le contraste avec Larsonneur est donc évident. Le gardien stéphanois possède plusieurs saisons de Ligue 2 derrière lui et a également connu la Ligue 1 avec Brest. La fiche officielle de l’ASSE rappelle d’ailleurs qu’il compte plus de 250 matches au haut niveau et qu’il est arrivé dans le Forez en janvier 2023. Remplacer brutalement cette expérience après une seule défaite serait donc un pari particulièrement risqué.

‎‎Pourquoi le banc paraît encore loin pour Larsonneur

‎‎L’autre élément à prendre en compte est la situation collective. Malgré le revers à Dunkerque, Saint-Étienne conserve trois points d’avance sur Reims. Le bilan des cinq premières journées reste donc largement favorable, et un accident ne suffit pas forcément à remettre en question toute une hiérarchie.

Surtout, le poste de gardien demande une stabilité particulière. ‎Ian Cathro vient de prendre les commandes et doit installer ses repères avec un effectif largement remanié. Dans ce contexte, changer de dernier rempart après une erreur serait davantage une révolution qu’un simple ajustement.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : Ian Cathro dédramatise la défaite à Dunkerque

ASSE : Jaber encore blessé ? Saint-Étienne retient son souffle

À voir

OM : Benatia assume son mercato raté à 100M€ et les gros salaires

Et les entraîneurs aiment rarement révolutionner une équipe qui gagnait encore quelques jours auparavant. ‎‎La défaite de Dunkerque constitue un rappel à l’ordre pour Gautier Larsonneur, mais pas encore une condamnation. Son erreur sur le second but peut nourrir le débat, sans suffire à justifier son éviction immédiate.