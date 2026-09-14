Accueil - OM - Besiktas-OM : Le plan de Genesio provoque une vive colère ?

Quelques jours avant le choc Besiktas-OM en Ligue Europa, Bruno Genesio s’interrogerait sur l’intérêt de disputer cette compétition. Cette information fait hurler certains observateurs phocéens.

OM : Bruno Genesio envisagerait de délaisser la Ligue Europa

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L’Olympique de Marseille se prépare à faire son entrée en lice en Ligue Europa. Les hommes de Bruno Genesio se rendront en Turquie pour y affronter Beşiktaş Istanbul jeudi soir. Ils aborderont cette première rencontre européenne avec un groupe considérablement affaibli. La direction de l’OM a profité du mercato pour se séparer de plusieurs cadres.

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Onze joueurs ont quitté le navire cet été, tandis qu’aucune recrue n’a été signée. Une situation difficile à encaisser pour l’entraîneur de l’OM. Ce dernier espérait accueillir quelques renforts pour compenser ces nombreux départs. Son souhait n’a pas été exaucé en raison des difficultés économiques de son équipe. Déçu, Bruno Genesio commencerait à douter des capacités de son groupe. Au point de délaisser la Ligue Europa ?

Jérôme Alonzo s’oppose fermement à cette idée

Cette hypothèse a vite été rejetée par Jérôme Alonzo. L’ancien portier de l’OM explique que l’institution phocéenne ne peut tout simplement pas se permettre de bouder la scène européenne. « Tu ne peux pas faire l’impasse sur l’Europa League, ne serait-ce que par respect pour les supporters, par respect pour l’histoire du club », a-t-il indiqué à La Provence.

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Même si un turn-over forcé pourrait intervenir plus tard en cas d’épuisement, Jérôme Alonzo est convaincu que l’entame de l’OM se fera avec les meilleures forces disponibles. Le problème réside dans la profondeur du banc de touche. Les récents choix opérés par Bruno Genesio lors de la défaite à Rennes témoignent d’une marge de manœuvre particulièrement mince. Il devra trouver les solutions avant le choc contre Besiktas.