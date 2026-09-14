Accueil - As Monaco - AS Monaco : Blessé à la cheville, Anis Soubeir absent trois semaines

Le milieu marocain Anis Soubeir, victime d’une entorse de la cheville droite samedi lors du match nul de l’AS Monaco à Strasbourg (1-1), devrait être absent environ trois semaines. À 19 ans, le jeune Monégasque venait pourtant de connaître la première titularisation de sa carrière professionnelle avant de sortir dès la 22e minute.

AS Monaco : Anis Soubeir fixé sur sa blessure

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Le verdict est désormais tombé pour Anis Soubeir. Selon les informations de L’Équipe, les examens médicaux passés dimanche ont révélé une entorse classique de la cheville droite, écartant ainsi une blessure plus sérieuse. Le milieu de terrain devra observer environ trois semaines de repos avant d’entamer une reprise progressive de l’entraînement.

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Cette indisponibilité intervient alors que le jeune Marocain commençait à prendre davantage de place dans la rotation de l’AS Monaco. Il avait participé aux six rencontres officielles disputées par son équipe depuis le début de la saison et comptait déjà quatre apparitions en Ligue 1.

Une première titularisation interrompue

Samedi à Strasbourg, Filipe Luís avait décidé de lui offrir sa première titularisation en professionnel. Une décision qui témoignait de la place grandissante du jeune milieu dans le groupe monégasque, après un début de saison marqué par plusieurs entrées en jeu.

Soubeir avait d’ailleurs eu une première occasion dès la 7e minute, sur une volée manquée après un service de Paris Brunner. À la 20e minute, il était ensuite trouvé par une remise de l’attaquant monégasque dans la surface adverse, mais manquait son contrôle. Deux minutes plus tard, sa rencontre prenait fin. Après un contact avec Ismaël Doukouré dans la surface strasbourgeoise, sa cheville droite a tourné. Resté au sol, il a finalement été remplacé par Matthis Abline à la 22e minute.

Monaco devra patienter avant son retour

Cette blessure vient donc interrompre la progression d’un joueur qui commençait à gagner du temps de jeu. Formé à Metz et arrivé en Principauté à l’été 2025, l’élégant gaucher devra désormais patienter avant de retrouver ses partenaires. Si sa récupération suit le calendrier prévu, Anis Soubeir pourrait reprendre l’entraînement au début du mois d’octobre. Son retour permettra alors à Filipe Luís de récupérer une solution supplémentaire au sein de son effectif.

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Sur le terrain, Monaco a de son côté concédé son premier nul de la saison à Strasbourg (1-1), après avoir remporté ses trois précédentes rencontres, notamment contre l’OM et au Parc des Princes.