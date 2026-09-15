Accueil - RC Lens - RC Lens : Dino Toppmöller écarté, les raisons de son départ dévoilées

Arrivé cet été sur le banc du RC Lens, Dino Toppmöller va déjà quitter son poste après seulement quatre journées de Ligue 1 et ne dirigera pas les Sang et Or vendredi à Monaco. Son départ serait lié aux tensions nées autour de son adjoint Nelson Morgado, dont la mise à pied aurait provoqué un désaccord avec la direction lensoise.

RC Lens : Dino Toppmöller va déjà quitter son poste

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L’aventure de Dino Toppmöller au RC Lens est donc sur le point de prendre fin. Nommé cet été en remplacement de Pierre Sage, l’entraîneur allemand avait pourtant remporté le Trophée des Champions contre le PSG (1-0), avant de connaître un début de championnat plus compliqué avec une victoire contre Auxerre, deux défaites face à Strasbourg et Lorient, puis un nul au Mans (2-2).

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Malgré ce bilan, L’Équipe annonce que Toppmöller sera démis de ses fonctions dans les prochaines heures et ne sera pas sur le banc lensois contre Monaco vendredi soir. La presse allemande avance une autre explication à cette séparation précipitée.

Nelson Morgado au cœur du désaccord

Selon Bild, la rupture serait directement liée à Nelson Morgado, adjoint de Dino Toppmöller avec lequel il travaille depuis 2017. Lundi soir, la direction du RC Lens aurait informé l’entraîneur allemand de la mise à pied de son adjoint.

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Le Portugais aurait notamment demandé davantage d’engagement et de passion aux membres français du staff technique. Des remarques qui auraient été mal perçues en interne et qui auraient conduit les dirigeants lensois à décider de son départ.

Toppmöller aurait dénoncé une ingérence

D’après le quotidien allemand, Dino Toppmöller aurait alors vivement contesté la décision de sa direction. L’entraîneur aurait considéré la mise à l’écart de Nelson Morgado comme une ingérence des dirigeants dans son travail et se serait opposé à son départ.

Les tensions entre les deux parties auraient finalement conduit à la séparation. Ainsi, selon Bild, Dino Toppmöller ne serait pas directement victime de ses résultats sportifs, malgré deux défaites et un nul lors des trois dernières journées de Ligue 1.

Yannick Cahuzac pour assurer l’intérim

Le RC Lens doit désormais gérer l’après Toppmöller. Selon L’Équipe, Yannick Cahuzac, adjoint de l’Allemand depuis son arrivée, devrait prendre les commandes de l’équipe au moins provisoirement.

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L’ancien milieu de terrain du RC Lens et du SC Bastia devrait ainsi diriger les Sang et Or à Monaco, vendredi soir, avec Bilal Hamdi. Il pourrait même être confirmé plus durablement dans le rôle de numéro un dans les prochains jours.