Vente FC Nantes : Kita confirme les négociations  

La famille Kita veut lâcher prise et vendre le FC Nantes. Le président Waldemar Kita confirme que trois propositions sont sur sa table.

FC Nantes : Waldemar Kita enfin prêt à vendre le club ?

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Les Kita ne seraient plus en odeur de sainteté au FC Nantes. Face à la pression, ils seraient désormais disposés à ouvrir la porte à une vente, selon Ouest-France. Trois offres seraient déjà arrivées sur leur bureau.

La vente du FCN est un serpent de mer. Chaque année, la question revient, sans jamais aboutir. Jusqu’ici, Waldemar Kita a toujours refusé de céder le club. Cette fois, toutefois, la situation pourrait être différente. Dans les rangs des supporters nantais, nombreux sont ceux qui espèrent voir la famille Kita quitter la Beaujoire. Très critiquée en Loire-Atlantique, elle paie aussi les conséquences des mauvais résultats sportifs du club.

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Et sur ce point, la situation est préoccupante. Tout était échec au début de la saison. La Maison Jaune a tremblé trois fois : défaite 0-1 contre le Red Star, 1-2 à Laval, puis 2-5 face à Rodez. Avec ce bilan, le FCN s’est retrouvé dernier du classement et plongé dans une crise.

Cette série noire a coûté son poste à Michel Der Zakarian. Quelques semaines seulement après son retour à la Beaujoire, l’entraîneur a été remercié. Grégory Poirier lui a succédé avec une mission : relancer une équipe nantaise déjà en grande difficulté. Et ses deux premiers matchs ont été convaincants. Un point face à Guingamp et trois points face à Nancy. Les Canaris se relèvent.

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En coulisses, une autre actualité pourrait davantage agiter le FC Nantes. Selon Ouest-France, Waldemar Kita serait désormais ouvert à une vente du club, près de deux décennies après son arrivée. Cette fois, trois offres seraient arrivées sur son bureau. La première atteindrait 100 millions d’euros, soit davantage que les 80 millions d’euros que Kita aurait refusés l’an dernier. Les deux autres propositions viendraient de fonds de pension britanniques.