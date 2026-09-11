Accueil - LOSC - LOSC : Une bonne nouvelle tombe pour Nabil Bentaleb

Pas d’inquiétude au LOSC. Sorti à la pause contre le Betis en raison d’une migraine ophtalmique, Nabil Bentaleb va bien. Le staff lillois se veut rassurant.

LOSC : Davide Ancelotti rassure pour Nabil Bentaleb

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Plus de peur que de mal pour Nabil Bentaleb. Sorti à la pause lors de la réception du Betis, le milieu du LOSC avait été victime d’une migraine ophtalmique. Une situation qui n’inquiète toutefois pas Davide Ancelotti.

Le coach des Dogues s’est montré rassurant ce vendredi en conférence de presse. « Nabil est disponible, il est apte. Il s’est déjà entraîné hier avec l’équipe », a-t-il expliqué, confirmant ainsi que son joueur avait repris le travail collectif.

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Cette mise au point ne suffisait pas totalement à dissiper les interrogations autour de l’international algérien. Un mois plus tôt, Bentaleb avait déjà dû quitter prématurément ses partenaires lors du déplacement à Hambourg. Mais pour Davide Ancelotti, les deux incidents sont sans rapport.

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« C’est un problème qu’on ne peut pas prévenir. Il a déjà eu ce genre d’épisodes et ça peut arriver pendant un match. Il n’a pas eu de chance, mais on est assez tranquille avec ça », a poursuivi Ancelotti. Le coach du LOSC refuse donc de dramatiser la situation. Pour lui, il s’agissait simplement d’un incident ponctuel survenu en plein match. « C’était juste un simple événement pendant le match. Ce n’était qu’une migraine ophtalmique », a-t-il conclu.