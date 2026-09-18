Accueil - Foot Français - Ligue 1 : Les enjeux et le programme de la 5e journée de championnat

La 5e journée de Ligue 1, la dernière avant la trêve internationale, débute ce vendredi 18 septembre. Entre les débuts de Yannick Cahuzac sur le banc de Lens, le choc entre Lyon et Rennes, la lutte pour le maintien et le Classique, ce week-end, promet d’être palpitant.

Monaco ‑ Lens à 20h45 : Après une semaine mouvementée, Yannick Cahuzac peut-il créer la surprise à Monaco ?

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Comme l’a souligné le média Morning Foot, cette 5e journée de Ligue 1 va nous promettre du grand spectacle. En ouverture, l’AS Monaco de Filipe Luis reçoit un RC Lens en plein remaniement. Après l’éviction de Dino Toppmöller ce mardi, la direction lensoise a décidé de miser sur une figure bien connue du club : Yannick Cahuzac. L’ancien adjoint d’Olivier Pantaloni reprend les rênes du club artésien avec l’objectif de redonner de la confiance à tout un groupe.

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À voir

LOSC : Lille bat Troyes (2-0) et prend la tête de la Ligue 1

Pour son premier match, le Corse fera face à une équipe de Monaco inarrêtable. Toujours invaincus, les Monégasques veulent mettre la pression sur leurs principaux concurrents Rennes et Lille. Un temps incertain à la suite de son geste polémique à Strasbourg, l’ASM pourra bien compter sur Paris Brunner pour mettre le feu à la défense lensoise.

Samedi, Paris FC ‑ Strasbourg à 17h15 : Un duel entre deux futures équipes européennes ?

Le Paris FC recevra samedi après-midi un Racing Club de Strasbourg en confiance. Après avoir accroché Monaco à la Meinau, les Alsaciens sont sixièmes du championnat et comptent poursuivre leur série de trois matchs sans défaite. Le Racing a pour ambition de retrouver la coupe d’Europe la saison prochaine, après avoir disputé les demi-finales de la C4 lors du dernier exercice.

De son côté, le Paris FC est aussi sur une bonne dynamique. Les Parisiens sont toujours invaincus et se trouvent juste devant le RCSA au classement, avec un point d’avance (5e, 8 pts). Cependant, la co-meilleure défense de Ligue 1 n’a plus battu le club alsacien depuis la saison 2013-2014.

OL ‑ Rennes à 20h45 : Quelle équipe aura le mieux récupéré ?

Trois jours après leur entrée en lice en Ligue Europa, Lyon et Rennes se retrouvent en championnat. Tenu en échec à Graz (0‑0), le Stade Rennais espère reprendre sa marche en avant en Ligue 1. Muette en Autriche, la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 doit retrouver son efficacité offensive à Lyon. Franck Haise pourra compter sur la quasi-totalité de son groupe (Frankowski incertain) pour tenter de renverser l’ogre lyonnais.

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À voir

OGC Nice : dernier de Ligue 1 après quatre journées sans victoire

Le club rhodanien, lui, reste sur une victoire laborieuse à Anderlecht (1‑2). En Ligue 1, l’OL reste sur un match nul poussif contre le Paris FC (0‑0). Paulo Fonseca compte bien profiter du turnover réalisé en Belgique, pour aligner son équipe type face aux Bretons. Ce choc s’annonce indécis puisque, sur les 34 dernières confrontations, Lyon et Rennes totalisent chacun 13 victoires, pour 8 matchs nuls.

Toulouse ‑ Le Havre, Angers ‑ Troyes, Le Mans ‑ Lorient et Auxerre ‑ Brest : Qui sortira vainqueur dans la lutte pour le maintien ?

Trois autres affiches seront au programme samedi soir. Dix-septième de Ligue 1, Toulouse recevra le barragiste Le Havre au Stadium. Un duel entre deux équipes qui n’ont toujours pas gagné le moindre match depuis le début de la saison. À égalité de points au classement, Angers (11e) reçoit Troyes (12e) à Raymond-Kopa. Enfin, Lorient se déplace sur la pelouse du promu Le Mans, qui n’a toujours pas réussi à s’imposer depuis son retour dans l’élite (3 nuls et 1 défaite).

Ce dimanche à 15h, l’AJ Auxerre de Will Still reçoit Brest à l’Abbé-Deschamps. Vainqueurs, le week-end dernier face à Nice, les Bourguignons ont l’intention d’offrir une deuxième victoire de suite à leurs supporters.

Dimanche, Nice ‑ Lille et OM ‑ PSG : Marseille et Nice peuvent-ils créer l’exploit ?

À 17h15, l’OGC Nice accueille le LOSC de Davide Ancelotti à l’Allianz Riviera. Lanterne rouge de Ligue 1, les Niçois tenteront de se faire racheter auprès de leur supporter, en mettant fin à la série d’invincibilité de Lille en championnat.

Enfin, pour terminer cette 5e journée, quoi de mieux qu’un alléchant OM ‑ PSG au Stade Vélodrome. Un Classique, certes déséquilibré sur le papier, mais qui peut tout de même nous offrir son lot de surprises. Pas au meilleur de leur forme, les Parisiens sont favoris, mais ne sont pas à l’abri d’un sursaut marseillais après la défaite face au Besiktas (4-1).

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Quel est le programme complet de la 5e journée de championnat ?

Vendredi 18 septembre à 20h45 : Monaco ‑ Lens

Samedi 19 septembre à 17h15 : Paris FC ‑ Strasbourg

Samedi 19 septembre à 20h45 : Lyon ‑ Rennes

Samedi 19 septembre à 20h45 : Toulouse ‑ Le Havre

Samedi 19 septembre à 20h45 : Angers ‑ Troyes

Samedi 19 septembre à 20h45 : Le Mans ‑ Lorient

Dimanche 20 septembre à 15h : Auxerre ‑ Brest

Dimanche 20 septembre à 17h15 : Nice ‑ Lille

Dimanche 20 septembre à 20h45 : Marseille ‑ Paris

Le classement actualisé après chaque rencontre est disponible sur notre page Classement Ligue 1 2026/2027.