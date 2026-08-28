LIGA : Pour la première de Rodri, le Barça assure face à Bilbao

Le FC Barcelone recevait l’Athletic Bilbao hier soir, en match de retard de la première journée de Liga. Pour le grand retour de Rodri au Camp Nou, les Blaugranas n’ont pas tremblé face aux Basques en s’imposant logiquement 2-0.

Barcelone – Athletic Bilbao : Dominateur contre Bilbao, le Barça reprend la tête du championnat

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Le Real Madrid ne sera resté qu’une journée aux commandes du championnat. En effet, hier soir, le Barça s’est imposé, sans forcer, contre l’Athletic Bilbao 2-0 et grimpe pour la première fois de la saison à la première place du championnat. Cette rencontre a été marquée par la première apparition de Rodri sous le maillot catalan.

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Supérieurs aux Basques durant toute la première période, les Blaugranas ont fini par trouver la faille à la 37e minute par l’inévitable Raphinha. Déjà auteur d’un doublé à Elche dimanche dernier, l’international brésilien récidive à la suite d’une sublime passe de Pedri. Face à des Leones complètement dépassés défensivement, les hommes d’Hansi Flick sont tout proches de doubler la mise, mais Lamine Yamal bute sur Unai Simon (40e).

En seconde période, le champion du monde espagnol, malchanceux, trouve cette fois-ci la barre de son coéquipier en sélection (52e). Toujours menés seulement 1-0, les coéquipiers d’Aymeric Laporte sont tout proches d’égaliser sur une frappe rasante d’Oihan Sancet qui s’échoue sur le montant gauche de Joan García (74e). Piqués dans leur orgueil, les Catalans vont doubler la mise huit minutes plus tard par le très opportuniste Fermín López, qui profite d’une erreur d’Aymeric Laporte pour porter le score à 2-0 (82e).

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Quatre jours après son récital offensif face à Elche (5-0), le FC Barcelone assure l’essentiel en s’imposant 2-0 contre Bilbao. Une victoire marquée par le grand retour de Rodri en Espagne.

Rodri : « J’ai de bonnes sensations »

Le Camp Nou avait les yeux rivés sur un seul homme hier soir, et son nom risque de ne pas vous surprendre. Arrivé cet été en provenance de Manchester City, l’ancien Ballon d’or, Rodri, a fait sa grande première sous le maillot blaugrana hier soir contre l’Athletic Bilbao.

Entré en jeu à la 63e minute à la place de Marc Bernal, le milieu de terrain espagnol a tout de suite montré toute l’étendue de son talent. Le champion du monde espagnol a apporté toute sa sérénité et fluidifié le jeu catalan, grâce à sa qualité de relanceur hors pair face au pressing agressif des Basques. L’ancien milieu récupérateur de l’Atlético Madrid a également remporté plusieurs duels aériens, signe de la très bonne forme physique de l’Espagnol.

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À l’issue de la rencontre, le natif de Madrid est revenu sur sa prestation après avoir disputé ses premières minutes avec le Barça : « Heureux de disputer mon premier match. Content de la victoire, nous avons remporté deux succès en deux matchs. Il est important pour moi de retrouver le rythme et de m’adapter à cette grande équipe. J’ai de bonnes sensations », a-t-il confié au micro de DAZN. Rodri est aussi revenu sur le match accompli par son coéquipier espagnol Lamine Yamal : « C’est incroyable. Il traversait une période où il était plus triste, nous avons essayé de lui remonter le moral, et nous avons vu la meilleure version de Lamine », a-t-il assuré avec enthousiasme.

Hansi Flick : « C’est le leader incontestable »

L’arrivée de Rodri au Barça n’est pas anodine ; l’objectif est de renforcer l’entrejeu catalan en apportant de l’expérience pour encadrer certains jeunes. Un rôle que Rodri peut remplir avec brio en apportant tout son savoir-faire à des jeunes comme Marc Bernal ou Marc Casadó.

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En conférence de presse d’avant-match, le technicien allemand, Hansi Flick, avait déjà annoncé que le plan était que Rodri joue « quelques minutes » face aux Leones. L’ancien sélectionneur de la Mannschaft a dévoilé plus de précisions sur le rôle de Rodri dans son collectif : « Avec Pedri, il nous permettra de contrôler le ballon et l’adversaire. C’est très important. Nous avons perdu la possession contre Elche. Rodri est l’un des meilleurs. Nous allons prendre du plaisir à les voir ensemble. Nous avons aussi Marc Bernal à ce poste. Rodri a plus d’expérience ; c’est le leader incontestable », a-t-il souligné sans surprise.

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En l’absence de Gavi, sorti blessé face à Elche, le champion du monde espagnol ne devrait pas prendre énormément de temps avant de retrouver ses repères avec son coéquipier de sélection Pedri.

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Après sa démonstration offensive face à Elche, le FC Barcelone s’est offert le scalp des Basques en s’imposant aisément 2-0. Malgré une frayeur en fin de match, les Blaugranas ont encore une fois affiché leur supériorité dans tous les secteurs de jeu. Avec Rodri dans ses rangs, le leader de Liga aura pour ambition de poursuivre sa bonne dynamique, lundi soir, face au Rayo Vallecano.