Mercato FC Nantes : Feu vert pour l’arrivée d’Obed Nkambadio ?

Le FC Nantes pourrait bientôt devoir se trouver un nouveau gardien titulaire. Après la blessure de Mirbach, les Canaris auraient activé plusieurs pistes, dont celle menant à Obed Nkambadio.

Mercato FC Nantes : Kita cible Obed Nkambadio

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Le FC Nantes cherche activement son nouveau gardien numéro 1. Selon les révélations du spécialiste mercato Mohamed Toubache-Ter, le club nantais suit de très près la situation d’Obed Nkambadio. Le portier du Paris FC attire les regards. Nantes veut en faire son futur titulaire dans les cages, et non une simple doublure pour remplacer Maxime Dupé. Le Havre observe aussi le joueur avec une grande attention.

Âgé de 23 ans, le portier français évolue au Paris FC depuis 2019. Ce crack a signé son premier contrat professionnel en 2021. Formé en région parisienne, Obed Nkambadio est aujourd’hui estimé à 5 millions d’euros. Sa situation contractuelle attise la convoitise : il ne lui reste plus qu’un an de bail dans la capitale.

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Le joueur s’est révélé au grand public lors de la saison 2024-2025. Il avait alors accumulé 34 titularisations en Ligue 2 et réalisé 14 matchs sans encaisser de but. Ces performances solides lui avaient ouvert les portes de l’équipe de France olympique aux Jeux de Paris 2024. Il y a décroché la médaille d’argent.

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L’exercice 2025-2026 s’est avéré plus exigeant. Le gardien a cumulé 12 apparitions en Ligue 1 sous les couleurs parisiennes, complétées par trois rencontres de Coupe de France. Face à ce parcours, Nantes et Le Havre sollicitent des informations sur sa situation. Les Canaris accélèrent sur ce dossier. Ils doivent impérativement réagir après la grave blessure du jeune Alexis Mirbach. La direction nantaise transformera-t-elle cet intérêt en offre officielle ?