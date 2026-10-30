Accueil - Classement Ligue 1 - Droits TV : la LFP accélère avec un accord inattendu avec Evermedia

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Après les bars, les chambres d’hôtel et les établissements de santé. LFP Media a officialisé ce vendredi 30 octobre un accord de distribution entre Ligue 1+ Pro, son offre réservée aux professionnels, et Evermedia, spécialiste de la télévision interactive. Les clients de sa plateforme Everstream peuvent désormais souscrire au service et diffuser la Ligue 1 McDonald’s et la Ligue 3 Betclic.

Que contient l’accord entre Ligue 1+ Pro et Evermedia ?

Evermedia ne vend rien au grand public. Créée en 1996, la société installe des systèmes de télévision interactive et de streaming, d’abord dans l’hôtellerie haut de gamme, puis dans la santé, les entreprises et les médias. Everstream sert de porte d’entrée : un établissement déjà équipé ajoute Ligue 1+ Pro à son bouquet sans toucher à son installation.

Le contenu reste celui de l’offre professionnelle lancée en juin pour la saison 2026/2027. Matchs de Ligue 1 et de Ligue 3, grandes affiches, multiplex de fin de saison, barrages et magazines. La Ligue annonce plus de 27 heures de direct par semaine de championnat.

À voir

Ounahi opéré du tendon : Hakimi, son premier visiteur

Olivier Bramly, directeur général de LFP Media, y voit un moyen « d’étendre notre réseau de distribution et de toucher de nouveaux établissements et de nouveaux publics ».

Deux points restent dans l’ombre : la durée du contrat et le prix facturé aux établissements. À titre de repère, l’offre de DAZN pour les bars, hôtels et restaurants coûtait la saison dernière entre 60 et 180 euros HT par mois selon le nombre d’écrans.

Après les 29 000 points de vente de la FDJ

Ce contrat complète celui signé en septembre avec FDJ United, qui ouvre Ligue 1+ Pro aux commerçants ParionsSport, près de 29 000 points de vente en France. D’un côté, le bar-tabac du quartier où l’on vient voir le match entre amis. De l’autre, la télévision d’une chambre d’hôtel, d’un hôpital ou d’une loge de stade, où le spectateur ne choisit pas son abonnement.

Un réseau construit avant l’appel d’offres des droits TV

Le calendrier a son importance. Du 3 novembre au 7 décembre, la LFP consulte les candidats pour les droits audiovisuels de la Ligue 1 sur la période 2027-2032. Deux options sont sur la table : acheter tous les matchs en exclusivité dans un lot unique, ou obtenir la distribution exclusive de Ligue 1+. Un dossier déjà chargé cet automne, avec l’enquête visant Nasser Al-Khelaïfi sur les droits TV de la L1.

Un diffuseur tenté par la distribution de Ligue 1+ regardera aussi ce réseau professionnel. Si aucune offre ne convainc, la Ligue aura montré qu’elle sait vendre seule ses matchs, jusque dans les chambres d’hôtel.

À voir

OM : Angel Gomes passe aux aveux devant Bruno Genesio

Lire aussi : LaLiga quitte beIN Sports pour DAZN et Disney

Lire aussi : Ligue 1 J9 : 3 matchs vendredi, un derby lundi, le nouveau programme