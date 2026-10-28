Accueil - Classement Ligue 1 - Ligue 1 J9 : 3 matchs vendredi, un derby lundi… le nouveau programme

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La neuvième journée de Ligue 1, prévue du vendredi 30 octobre au lundi 2 novembre 2026, a été sérieusement bousculée par le contexte sécuritaire et par les manifestations en France. Le PSG, Nice-Rennes et Lille-Lens lanceront le programme dès vendredi, alors que le derby breton entre le FC Lorient et le Stade Brestois la terminera lundi soir.

Ligue 1 : Un vendredi sous haute tension avec le PSG et le derby du Nord

La Ligue de football professionnel (LFP) a dû refaire le calendrier de la neuvième journée de Ligue 1 après des demandes insistantes des pouvoirs publics, inquiets des risques de troubles à l’ordre public. D’après le programme officiel de la compétition, plusieurs rencontres ont ainsi changé de créneau pour respecter les contraintes de sécurité, au détriment, forcément, des habitudes bien installées des clubs et des supporters.

Trois matchs de Ligue 1 figurent désormais au programme du vendredi 30 octobre. Le PSG ira donc au Havre à 19 heures, au stade Océane, puis Lille recevra le RC Lens à 21 h 05. OGC Nice-Rennes aura lieu à 19 heures aussi. Ce créneau atypique entasse plusieurs affiches sur une seule soirée, au moment où les clubs pensent déjà à leurs prochains gros rendez-vous européens.

Des ajustements dictés par les impératifs de sécurité

Nice-Rennes passe au vendredi soir à la demande expresse des autorités. Prévu au départ samedi après-midi, le match a été avancé pour coller au contexte sécuritaire du moment. Deux autres affiches, elles aussi, ont été touchées par les modifications décidées pour cette neuvième journée de championnat.

Lyon-Angers, qui devait se jouer samedi soir, se jouera finalement le dimanche 1er novembre à 17 h 15, au Groupama Stadium, en même temps que Paris FC-Monaco, programmé au stade Jean-Bouin.

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Marseille-Toulouse, de son côté, garde son créneau habituel du dimanche à 20 h 45, au stade Vélodrome. La LFP jongle ainsi péniblement entre le maintien des matchs de Ligue 1 et les exigences des pouvoirs publics, sans réelle latitude, en espérant que l’équilibre tienne encore longtemps.

Lorient-Brest repoussé au lundi, les supporters s’adaptent

Le derby breton entre le FC Lorient et le Stade Brestois est l’autre gros changement de cette journée. Prévu samedi au départ, le duel entre les deux voisins est reporté au lundi 2 novembre à 20 h 45. Le week-end de Ligue 1 déborde donc sur le début de la semaine suivante, ce qui complique la vie des supporters, obligés de caser leurs déplacements et leurs obligations professionnelles.

Ce nouvel horaire des matchs de Ligue 1 a agacé plusieurs fans des deux équipes, et on les comprend. Un coup d’envoi le lundi soir arrange peu ceux qui voudraient suivre le match depuis les tribunes, entre contraintes de travail et de transports. Le calendrier sportif subit ce qui se joue hors du terrain. Quand les tensions montent, la sécurité peut dicter des choix qui changent la soirée des supporters, et pas seulement leur emploi du temps.

Un calendrier resserré avant les prochaines échéances européennes

Pour le PSG, ce déplacement au Havre intervient juste avant la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, prévue le mardi suivant face à Villarreal. Les Parisiens joueront donc dès ce vendredi soir, avec un temps de récupération à gérer avant leur rendez-vous européen.

Lille et Lens, eux aussi engagés dans une période chargée, se retrouveront à 21 h 05 dans un derby du Nord où l’enjeu sportif cohabitera avec un dispositif particulier concernant les supporters. Le club lensois a décidé de punir ses propres supporters pour leur comportement lors du match contre Bruges, avant même que les autorités ne leur interdisent le déplacement.

Le secteur visiteur restera donc entièrement vide de fans des Sang et Or. Pour les neuf affiches de cette journée, les horaires sont désormais établis, mais le contexte sécuritaire pèse encore très lourdement sur l’organisation des événements sportifs.

Le programme complet de la 9e journée de Ligue 1

La neuvième journée court sur quatre jours, du vendredi 30 octobre au lundi 2 novembre. Trois rencontres sont prévues vendredi, une seule samedi, quatre dimanche, puis le derby Lorient-Brest lundi soir. Ce découpage étrange vient des ajustements imposés par les contraintes de sécurité.

Voici le calendrier complet communiqué pour cette journée de championnat :

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Vendredi 30 octobre

– 19 h : Le Havre – PSG

– 19 h : Nice – Rennes

– 21 h 05 : Lille – Lens

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Samedi 31 octobre

– 20 h 45 : Troyes – Le Mans

Dimanche 1er novembre

– 15 h : Strasbourg – Auxerre

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– 17 h 15 : Lyon – Angers

– 17 h 15 : Paris FC – Monaco

– 20 h 45 : Marseille – Toulouse

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Lundi 2 novembre

– 20 h 45 : Lorient – Brest