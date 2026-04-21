Mercato : Après Safonov, un crack russe en route pour le PSG

Deux ans après l’arrivée de Matvey Safonov en provenance de Krasnodar, les supporters du PSG pourraient voir débarquer un autre international russe lors du prochain mercato estival.

Mercato : Le PSG fonce sur la nouvelle superstar du football russe

Le PSG semble avoir trouvé son nouveau terrain de chasse favori en Russie. Après avoir surpris tout le monde en recrutant le gardien Matvey Safonov en 2024 pour 20 millions d’euros, le club de la capitale s’apprête à remettre ça. En effet, selon les informations du média Championnat, Luis Campos suit de très près l’ascension fulgurante d’Aleksey Batrakov, le milieu offensif du Lokomotiv Moscou.

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À seulement 20 ans, Batrakov est déjà perçu comme le meilleur joueur du championnat russe. Avec un bilan impressionnant de 17 buts et 11 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues, il porte littéralement son équipe à bout de bras.

Son profil technique, sa polyvalence et son efficacité redoutable lui valent déjà des comparaisons avec Khvicha Kvaratskhelia. Pour Ilya Gerkus, l’ancien président du Lokomotiv, il ne fait aucun doute que le jeune talent dispute ses derniers mois au pays avant de rejoindre un grand club européen, qui pourrait bien être le Paris Saint-Germain.

Aleksey Batrakov au Paris SG pour 16M€ ?

Malgré les polémiques lors de sa signature, Matvey Safonov s’est installé dans les buts parisiens et son origine russe ne fait plus du tout parler. Si bien que le club de la capitale regarde à nouveau du côté de la Russie. Aleksey Batrakov explose cette saison avec des statistiques impressionnantes.

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Des performances qui font de lui l’un des joueurs les plus convoités de Russie, déjà suivi par plusieurs cadors européens. Son président Ilya Gerkus ne cache pas son admiration : « c’est assurément une superstar ! […] Peut-être ses derniers mois en Russie. »

Le PSG, lui, a déjà pris des renseignements. Et bonne nouvelle : le joueur dispose d’une clause libératoire estimée à 16 millions d’euros, un montant largement accessible pour le club de Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, Luis Campos devra composer avec la concurrence du FC Porto et du SSC Naples.

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Mais en cas de surenchère, ces deux clubs ne pourront pas rivaliser avec le Champion de France et d’Europe en titre. Sans compter la présence de Safonov qui pourrait convaincre Aleksey Batrakov de rejoindre le collectif de Luis Enrique dans les semaines à venir.