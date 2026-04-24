‎Mercato OM : Le scénario catastrophe se précise sans LDC

‎‎À l’OM, l’air devient lourd à mesure que le calendrier se raccourcit. À quatre journées du verdict, l’ombre d’une non-qualification en Ligue des champions plane sur la Canebière, avec une conséquence immédiate : un mercato estival qui pourrait virer à l’opération survie plutôt qu’à la conquête.

‎‎OM-Ligue 1 : Un classement qui fait trembler Marseille

‎Sixième aujourd’hui, l’OM avance sur un fil. Dans une Ligue 1 où le podium semble presque verrouillé, la bataille pour les derniers tickets européens ressemble à un sprint sous haute tension. Chaque point perdu a désormais le goût amer d’une occasion manquée. ‎Le véritable enjeu dépasse largement le simple prestige sportif.

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À Marseille, la Ligue des champions n’est pas un luxe : c’est une nécessité économique. Sans les recettes liées à la Ligue européenne des Champions, le club phocéen verrait sa marge de manœuvre fondre aussi vite qu’un glaçon sur le Vieux-Port en plein mois d’août.

‎La menace d’un mercato sous régime sec

‎Le signal le plus inquiétant vient des projections financières. Pierre Ménès a résumé la situation avec une formule lourde de sens : « McCourt va réclamer 100 millions de ventes ». Plus encore, il a insisté sur sa chaîne YouTube : « la voilure va être considérablement réduite ». ‎Cette déclaration en dit long sur le cap à venir.

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En clair, l’Olympique de Marseille passerait d’une logique d’investissement à une logique d’assainissement. Fini les paris audacieux et les montages de dernière minute qui ont souvent marqué les mercatos du club phocéen. L’été pourrait être placé sous le signe de la rigueur, presque de l’austérité.

‎Les cadres offensifs en première ligne

‎Pour atteindre un objectif aussi élevé, le club devra nécessairement céder des actifs majeurs. Les noms de Paixao, Greenwood et Gouiri reviennent avec insistance. Ce n’est pas une simple rumeur de couloir : ce sont précisément les profils à plus forte valeur marchande. ‎Sportivement, ce serait un coup rude.

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Ces joueurs incarnent une part essentielle du potentiel offensif marseillais. Les voir partir reviendrait à désosser l’attaque pour rééquilibrer les comptes. Une décision rationnelle sur le plan financier, mais potentiellement dévastatrice pour les ambitions sportives.

‎L’OM joue plus qu’une qualification

Que se passera-t-il si Marseille manque la C1 ? ‎La réponse est claire : un mercato de ventes massives, une réduction des investissements et une reconstruction quasi forcée. ‎D’un point de vue éditorial, le danger est double. D’abord économique, avec la nécessité de générer rapidement des liquidités.

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Ensuite symbolique : un club de l’envergure de l’Olympique de Marseille ne peut durablement s’installer hors de la Ligue des champions sans fragiliser son attractivité. À Marseille, on ne vend pas seulement des joueurs ; on vend parfois un peu d’espoir. Et c’est peut-être cela, le vrai scénario catastrophe.