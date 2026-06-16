PSG Mercato : Urgent ! Enrique prépare un départ stratégique

Alors que la hiérarchie des gardiens de but a été bouleversée cette saison au PSG, Luis Enrique et Luis Campos se lanceraient dans un projet stratégique afin de garantir l’avenir du club de la capitale. Explications.

PSG Mercato : Du mouvement chez les gardiens

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L’été 2026 sera une nouvelle fois mouvementé du côté des gardiens du PSG. Après avoir perdu sa place en cours de saison, Lucas Chevalier pourrait s’en aller cet été, même si L’Équipe annonce ce mardi que le Paris Saint-Germain souhaite le conserver, à moins que l’ex-Lillois ne demande clairement à partir et qu’une belle offre soit transmise au club, ce qui n’est pas le cas pour le moment.

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Si Chevalier venait à partir cet été, il serait immédiatement remplacé par un gardien susceptible de concurrencer Matvey Safonov, l’envie de Luis Enrique étant toujours d’avoir deux portiers confirmés qui se battent pour la place de numéro 1, actuellement clairement la propriété du Russe.

Le PSG a aussi très bien avancé sur le recrutement du jeune gardien italien de l’AC Milan, Alessandro Longoni (18 ans), comme révélé la semaine passée par un journaliste italien et confirmé depuis par la presse française.

Selon le quotidien sportif, ce jeune gardien est perçu au club comme « l’un des plus grands talents européens » à son poste et devrait alterner entre les équipes de jeunes et l’équipe première, à la manière de Renato Marin en 2025/2026. Concernant le portier italo-brésilien, Luis Enrique aurait un plan bien précis pour son futur proche.

Renato Marin prêté cette saison par le Paris SG ?

Un an après son arrivée libre en provenance de l’AS Roma, Renato Marin devrait changer d’air cet été, mais seulement temporairement, le PSG croyant beaucoup en lui et voulant qu’il joue régulièrement dès la saison prochaine. Comme révélé la semaine passée par un média italien, qui évoquait la piste Braga, club en partie détenu par QSI, l’international italien des moins de 19 ans devrait donc changer d’air, à en croire L’Équipe ce mardi.

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« En parallèle, le Paris Saint-Germain prépare déjà l’avenir. L’ouverture du mercato va accélérer la finalisation d’un dossier considéré comme stratégique : la signature d’Alessandro Longoni (18 ans), libre en provenance de l’AC Milan. Un rôle de transition occupé cette saison par Renato Marin. Pour franchir un cap, l’idée est désormais qu’il dispute une saison complète.

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Marin se dirige vers un prêt. Des pistes existent en Ligue 1, mais aussi à l’étranger, notamment en Espagne et au Portugal », explique le journal sportif.