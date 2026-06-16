Mercato : Le PSG craque pour une flèche hollandaise à 50M€ !

À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, le PSG serait positionné sur la piste d’une flèche néerlandaise pour ce mercato estival. Luis Campos serait prêt à faire le nécessaire pour boucler cette grosse prise.

Mercato : Le PSG vise un autre crack de West Ham

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En plus de Mateus Fernandes, estimé à près de 100 millions d’euros par West Ham, le Paris Saint-Germain vise un autre joueur des Hammers pour ce mercato d’été. D’après Foot Mercato, Luis Campos penserait notamment à l’ailier Crysencio Summerville, convoqué avec les Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026.

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Une information confirmée par TMW, qui assure que le PSG a supervisé la performance du joueur de 24 ans contre le Japon et continuera de le surveiller pour la suite du tournoi mondial. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, Crysencio Summerville va quitter les rangs de West Ham, puisqu’il ne compte pas évoluer en Champions la saison prochaine.

Si le montant de 50 millions d’euros exigé par le club londonien n’est pas de nature à effrayer le Champion de France et d’Europe, Campos devrait faire face à une grosse concurrence dans ce dossier.

Manchester United passe à l’action pour Summerville

Bien qu’il ait été relégué de l’élite avec West Ham, l’ancienne star de Leeds United a vu sa cote monter en flèche sur la scène internationale en marquant lors de ce même match nul 2-2. Selon The Athletic, les Red Devils auraient déjà entamé des démarches officielles pour recruter l’attaquant néerlandais.

Les recruteurs d’Old Trafford suivent depuis longtemps cet ailier au physique explosif et aux qualités techniques hors norme. L’entraîneur Michael Carrick voit en cet ailier gauche, dont la vitesse fait des ravages, un atout majeur pour dynamiser son attaque. Sa capacité à déborder depuis la gauche et à se montrer constamment dangereux devant le but est déjà démontrée.

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Ses performances solides sur la plus grande scène internationale convainquent pleinement les dirigeants du club qu’il peut s’adapter sans difficulté au niveau de la Ligue des champions. Mais avant de passer la vitesse dans ce dossier, le club mancunien veut d’abord régler le cas de Marcus Rashford, dont l’option d’achat de 30 millions d’euros n’a pas été levée par le Barça.

Si l’international anglais revient à Manchester le mois prochain pour honorer les deux années restantes de son contrat, le transfert de Summerville sera probablement suspendu. Manchester United privilégie une vente définitive de Rashford, qui disposerait d’une clause libératoire de 40 millions de livres sterling accessible à tous les prétendants, à l’exception de Manchester City et de Liverpool.

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Reste à voir si le Paris SG profitera de cette situation pour finaliser le transfert du compatriote de Xavi Simons avec les Hammers. Affaire à suivre…