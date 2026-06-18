Mercato OM : C’est fait, un défenseur revient à Marseille

La nouvelle direction de l’OM s’active en coulisse pour réduire sa masse salariale. Mais l’un de ses défenseurs prêtés l’été dernier effectue son retour à Marseille.

Mercato : Ulisses Garcia revient à l’OM, le verdict est tombé

La suite après cette publicité

Le verdict prononcé par l’UEFA permet l’Olympique de Marseille de mieux entamer son mercato estival. Les dirigeants phocéens le savent. Ils devront de séparer de plusieurs joueurs afin d’alléger un peu la masse salariale. Sauf que l’OM éprouve des difficultés à séparer définitivement de certains indésirables.

Lire aussi : Mercato : Ça chauffe entre l’OM et Nice pour un ancien Bleu

À voir

PSG Mercato: Urgent, Arsenal casse tout pour Bradley Barcola

C’est le cas notamment d’Ulisses Garcia. Le défenseur suisse avait été prêté à Sassuolo lors du dernier mercato hivernal. Ce prêt n’a pas été concluant. Le latéral polyvalent n’a disputé que 13 rencontres sous ses nouvelles couleurs pour un but inscrit. Ce bilan est insuffisant pour le maintenir en Serie A.

Le journalise Nicolo Schira le confirme, la direction de l’OM ne lèvera pas son option de 3,5 millions d’euros. Ulisses Garcia va donc retrouver les installations de la Commanderie dans les prochaines semaines. Ce retour constitue un dossier supplémentaire à gérer pour Grégory Lorenzi.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato : Genesio arrive, l’OM s’offre un autre renfort majeur

Ça brûle à l’OM : Un choix de Genesio choque déjà Marseille

À voir

ASSE : Cathro accueille un premier renfort à Saint-Etienne

Le directeur sportif marseillais et son équipe cherchent activement à assainir les finances marseillaises. La perspective de voir Ulisses Garcia faire ses valises pour une nouvelle destination n’est pas exclue. La suite du mercato sera très mouvementée à Marseille.