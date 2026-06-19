Coup de tonnerre ! Un départ regrettable confirmé au PSG !

La fuite des jeunes talents se poursuit au PSG. Ce vendredi, le club de la capitale a perdu l’un de ses titis les plus prometteurs de sa génération. Une perte regrettable pour les Rouge et Bleu.

Mercato PSG : Un titi parisien file au Portugal

La suite après cette publicité

Malgré une saison exceptionnelle avec les U19 du PSG et une offre de contrat professionnel sur la table, Mathis Jangeal a fait son choix. L’attaquant de 17 ans s’apprête à quitter son club formateur pour s’engager avec la formation portugaise de Famalicao. Héros de la fin de saison parisienne, Mathis Jangeal a grandement contribué au doublé historique de sa catégorie (Coupe Gambardella et Championnat de France), en se montrant décisif lors des deux finales.

Lisez aussi : Mercato PSG : Nouvelle offre XXL pour Mathis Jangeal

À voir

Mercato : L’OM signe un nouveau milieu offensif (Officiel)

Si le PSG souhaitait conserver son joyau, qui a même effectué ses premiers pas en professionnel sous les ordres de Luis Enrique cette saison, avec notamment deux apparitions face à Auxerre en Ligue 1 et Fontenay en Coupe de France, la fuite des talents se confirme une nouvelle fois dans la capitale. Le magazine Onze Mondial confirme l’information du journal Le Parisien concernant l’avenir de l’international français des moins de 16 ans.

« Selon les informations du Parisien que Onze Mondial est en mesure de vous confirmer, Jangeal dispose d’un accord avec Famalicao et doit rapidement rencontrer les dirigeants du club portugais pour entériner le dossier. Il devrait s’engager pour 5 ans.

Lisez aussi : Mercato : C’est officiel, une vague de départs annoncée au PSG

À voir

Mercato FC Nantes : Un club dégaine une offre XXL pour Matthis Abline

Jangeal disposait pourtant d’une offre de contrat professionnel depuis le mois d’octobre. Et depuis le mois de novembre, ce n’est plus Yohan Cabaye,mais Luis Campos qui a repris en main le dossier. D’autres clubs ont poussé assez loin les discussions et notamment Hambourg. Stuttgart et Francfort étaient aussi sur les rangs », explique le média sportif.

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, le natif de Longjumeau a donné son accord la formation portugaise pour un bail qui va le lier jusqu’en 2031. De son côté, le quotidien Le Parisien précise que « plusieurs facteurs ont pesé dans sa décision, à commencer par la jeunesse de l’effectif du cinquième du dernier championnat portugais (Liga Portugal), et la perspective d’intégrer immédiatement le groupe professionnel. Le PSG lui avait pourtant transmis une offre de prolongation depuis plusieurs mois. »

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : C’est confirmé, feu vert pour ce gros transfert

Mercato PSG : 4 joueurs sur le départ, des noms révélés

À voir

Mercato : Le Stade Rennais accélère pour un solide roc

Sauf énorme revirement de dernière minute, Mathis Jangeal va s’engager officiellement avec son nouveau club dans les semaines à venir. Un gros coup dur pour le Paris Saint-Germain. Le natif de la génération 2008 tourne ainsi la page parisienne pour relever son premier grand défi à l’étranger.