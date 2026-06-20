Mercato PSG : Lucas Hernandez annonce son prochain club !

Actuellement avec l’équipe de France pour la Coupe du Monde, Lucas Hernandez a fait le point sur son avec le PSG dans les colonnes du journal Le Figaro. Le défenseur polyvalent de 30 ans se voit encore dans la capitale.

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Arrivé en juillet 2023 contre un chèque de 45 millions d’euros, Lucas Hernandez dispose d’un contrat jusqu’en juin 2028 avec le Paris Saint-Germain. Et alors que Luis Campos pourrait recruter un nouveau joueur plus jeune à son poste pour concurrencer Nuno Mendes, l’ancien joueur du Bayern Munich ne compte pas pour autant quitter le club de la capitale.

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Très apprécié par son entraîneur Luis Enrique et le vestiaire parisien, Lucas Hernandez entend bien honorer son engagement jusqu’à son terme. En tout cas, en ce qui concerne la prochaine saison, le frère de Théo Hernandez se voit encore à Paris, où il rêve d’une troisième Ligue des Champions après les deux premières successives de 2025 et 2026.

Pour Le Figaro, Lucas Hernandez a clarifié ses intentions sur son avenir au PSG : « est-ce que je vais continuer à Paris ? Je veux la troisième étoile (en C1) ! » Le défenseur formé à l’Atlético Madrid a ensuite lancé un appel du pied à sa direction dans ce sens, vu que tout ne dépend pas de lui seul.

« Il me reste encore deux ans de contrat. Bien sûr que j’aimerais finir mes années de contrat là-bas et même plus. Après, ce n’est pas une décision qui m’appartient. Je suis très bien à Paris. Ma famille aussi. On écrit l’histoire du club », explique Lucas Hernandez, qui refuse d’être un joueur à problème.

« Je suis un joueur qui ne crée pas de problème »

Troisième plus gros salaire du vestiaire parisien, Lucas Hernandez se veut un joueur sans problème, toujours prêt à aider l’équipe si l’entraîneur lui fait appel. Alors que certains font des vagues pour réclamer du temps de jeu, le natif de Marseille, lui, affiche une autre mentalité, qui en fait souvent un joueur important dans un groupe.

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« Je suis un joueur qui ne crée pas de problème, toujours là pour l’équipe. Je ne suis pas un joueur individualiste. Si je ne joue pas, je ne vais pas bouder, ne pas m’entraîner ou m’embrouiller avec mes coéquipiers ou le coach. Le football, c’est un groupe, pas un joueur. Ne jamais le perdre de vue. Au PSG, on a démontré les qualités du collectif.

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Bien sûr que je veux jouer, je suis un compétiteur, mais, si ce n’est pas le cas, je suis là pour l’équipe. Je suis un soldat. Un guerrier. Rien ne me fera changer », a indiqué le Champion du Monde 2018. Reste à voir si le Paris Saint-Germain voudra continuer l’aventure avec lui.