Officiel, l’OM lance son Mercato avec 5 signatures d’un coup

Dans l’attente de son passage devant la DNCG avant de lancer son mercato estival, le nouveau directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi, avance tout de même sur le marché des jeunes joueurs en post-formation.

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Le mercato estival a officiellement ouvert ses portes depuis une semaine, mais pour le moment, c’est le calme plat du côté de l’OM. Que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées, le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi n’a pour l’instant finalisé aucun mouvement.

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La direction de l’Olympique de Marseille, qui était suspendu au verdict de l’UEFA, doit désormais attendre son passage devant la DNCG fin juin avant d’avancer concrètement sur certains dossiers. En attendant, le club marseillais s’active sur le marché des jeunes joueurs recrutés en post-formation.

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Et selon les dernières informations du journal La Provence, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont ainsi bouclé cinq arrivées. Il s’agit notamment de Sacha Lung (Strasbourg), Jephten Malanda (Lille), Milan Cheval (Caen), Osmane N’Diaye (Caen) et El Boughlamy (Montpellier). De jeunes talents qui vont intégrer l’équipe réserve ou l’équipe U19 qui évolue en National 2 avant de prétendre à une place dans le groupe professionnel plus tard dans la saison.

Grégory Lorenzi valide les plans de Medhi Benatia

Avec ce type de recrutement, l’OM espère dénicher le futur Robinio Vaz ou le prochain Darryl Bakola, les deux jeunes hommes ayant été recrutés à un prix très réduit par le club marseillais avant d’être vendus respectivement 25 et 10 millions d’euros en Série A.

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Par ailleurs, le quotidien régional précise que le nouveau directeur sportif olympien a tout simplement validé ces cinq arrivées qui ne sont pas de son fait, mais une planification de son prédécesseur Medhi Benatia.

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Même s’il savait qu’il allait partir depuis l’hiver dernier, l’ancien directeur du football de l’Olympique de Marseille a travaillé pour boucler quelques recrutements qui pourraient rapporter gros au club dans le futur.