Mercato OM : McCourt n’en veut plus, 2 cadres mis à la porte

L’OM, confronté à des difficultés économiques, accélère son dégraissage. Le propriétaire Frank McCourt a même donné des consignes fermes concernant les départs de Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia.

Mercato : Frank McCourt acte le départ d’Aubameyang et Kondogbia

L’Olympique de Marseille entame ce mercato avec une pression budgétaire. Sa masse salariale est devenue un fardeau trop lourd à porter. La direction de l’OM est de ce fait contrainte de séparer de certains joueurs bénéficiant de gros salaires afin de satisfaire aux exigences de la DNCG et l’UEFA.

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Ce dégraissage impose une rigueur extrême, où chaque opération est désormais scrutée de près par Frank McCourt. L’Equipe assure que le propriétaire de l’OM ne compte pas conserver des cadres aux émoluments élevés tels que Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia.

Aucune résiliation de contrat en vue

Ces deux joueurs expérimentés devraient quitter le navire OM dans les prochaines semaines. Mais une ligne directrice émane de Frank McCourt. Aucune résiliation de contrat n’est envisageable pour Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia.

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🚨 MCCOURT 🇺🇸 FIXE SA POSITION SUR AUBAMEYANG 🇬🇦 ET KONDOGBIA 🇨🇫 !



Selon @lequipe, Frank McCourt ne souhaiterait pas entendre parler de résiliations de contrat concernant Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia.



⚖️ Le propriétaire de l’OM privilégierait plutôt :



👉 des… pic.twitter.com/wwRw43b9HZ — MATHIS FOOTBALL (@mathis_football) June 24, 2026

Le milliardaire américain attend des ventes. Il privilégie par conséquent des départs facilités par des indemnités de transfert raisonnables. Cette stratégie vise à éviter des ruptures unilatérales. Cela permettrait à la direction de l’OM réduire sa masse salariale tout en récupérant des fonds non-négligeables. Le mercato marseillais promet ainsi d’être un exercice d’équilibriste.