Coup de théâtre à l’OM : La DNCG sanctionne Marseille

L’OM est enfin fixé sur son sort ! La DNCG lui impose finalement un encadrement de sa masse salariale. Ce verdict aura des répercussions sur son mercato.

OM : La DNCG encadre la masse salariale !

La suite après cette publicité

Les temps sont durs pour l’Olympique de Marseille ! Réunie mardi dernier, la DNCG n’avait pas livré son verdict concernant l’OM. Elle avait simplement prononcé un « sursis à statuer », demandant aux Phocéens de fournir des « éléments complémentaires ».

Lire aussi : ça chauffe à l’OM : McCourt fait une promesse à la DNCG !

L’actionnaire Frank McCourt est particulièrement intervenu dans ce dossier. Il a une nouvelle fois a apporté des garanties financières pour éviter des sanctions plus sévères. La DNCG a finalement prononcé un « encadrement strict de la masse salariale » ainsi que « des indemnités de mutation ».

Nomination imminente de Bruno Genesio

Ce verdict impactera la suite du mercato de l’OM. Chaque arrivée devra dorénavant être financée par un départ. Mason Greenwood ou encore Pierre-Emille Aubameyang sont déjà sur la liste des partants. Le président Stéphane Richard devra instaurer une gestion rigoureuse.

Lire la suite sur l’OM :

Ça chauffe à l’OM : Marseille ferme le porte à trois départs

À voir

Mercato FC Nantes : Kita fixe le tarif pour ce cadre

OM : Urgent, McCourt face à une ultime exigence de la DNCG !

Il devra privilégier un recrutement malin plutôt que des investissements démesurés sur le mercato. Ce verdict de la DNCG permettra aussi à l’OM d’avancer sur l’arrivée de son nouveau coach. Bruno Genesio, excepté un rebondissement de dernière minute, occupera ce poste. Un accord a déjà été conclu entre les différentes parties.