PSG Mercato : Incroyable ! Campos boucle un deal historique

Double champion d’Europe en titre, le PSG s’apprête à boucler un premier départ au sein de son effectif. Et Luis Campos a tout simplement réalisé un véritable coup de maître. Explications.

Mercato : Accord entre le PSG et l’AC Milan pour un attaquant

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Après trois saisons à jouer les remplaçants de luxe au PSG, Gonçalo Ramos va rejoindre les rangs de l’AC Milan pour un montant record. L’attaquant portugais aura davantage de responsabilités chez les Rossoneri. Mécontent de son statut avec Luis Enrique et désireux de retrouver une place de titulaire dans un nouveau club, l’ancien buteur du Benfica Lisbonne devrait ainsi prendre la direction de la Serie A.

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Sous l’impulsion de son nouvel entraîneur Ruben Amorim, le club lombard a fait du numéro 9 parisien sa priorité pour cet été et serait prêt à casser sa tirelire pour s’attacher ses services. Le tabloïd britannique The Athletic assure que les négociations ont abouti à un accord entre toutes les parties prenantes dans ce dossier, notamment le PSG, l’AC Milan et Gonçalo Ramos.

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Sans dévoiler le montant de l’opération, la source anglaise parle déjà d’un transfert historique, puisqu’il serait largement au-dessus des 50 millions d’euros dépensés en 2019 pour recruter Rafael Leao en provenance du LOSC Lille. Mais des chiffres circulent déjà et ils sont énormes.

Le prix du transfert de Gonçalo Ramos dévoilé

Recruté pour 80 millions d’euros, bonus compris, Gonçalo Ramos s’apprête à quitter le Paris Saint-Germain pour la Serie A. Pour convaincre Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi, le propriétaire de l’AC Milan, Gerry Cardinale, qui a pleinement validé cette signature ambitieuse, afin d’offrir au nouvel entraîneur Ruben Amorim son numéro neuf de prédilection, n’a pas du tout lésiné sur les moyens.

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Car plusieurs sources, dont le journaliste Ben Jacobs, annoncent que Gonçalo Ramos va quitter le PSG contre 75 millions d’euros, en plus de bonus. Le journaliste Marc Mechenoua, lui, annonce le même montant, mais précise qu’un bonus de 5 millions d’euros pourrait porter la note à 80 millions d’euros. D’autres sources comme Gianluca Di Marzio, Abdellah Boulma, Fabrizio Romano et RMC Sport révèlent plutôt un montant de 70 à 75 millions d’euros, bonus inclus.

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Quoi qu’il en soit, le PSG réalisera avec le départ de Ramos sa deuxième plus grosse vente de l’histoire derrière Neymar Jr et les 90 millions d’euros déboursés par Al-Hilal pour le récupérer en 2023. Un vrai coup de maître réalisé par Luis Campos.