Mercato SRFC : La famille Pinault prépare un coup pour Haise

Le SRFC pourrait déjà préparer l’avenir avec Franck Haise. Arrivé en février pour succéder à Habib Beye, le coach de 55 ans n’a pas encore bouclé une saison complète sur le banc du Stade Rennais, mais son dossier pourrait rapidement revenir sur la table.

Mercato SRFC : Le Stade Rennais veut prolonger Franck Haise

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Appelé à la rescousse pour permettre au SRFC d’accrocher une place européenne plus que jamais nécessaire, Franck Haise a fait le boulot en un laps de temps. Avec huit victoires lors des 12 dernières journées pour seulement un nul et trois défaites (avec 25 buts inscrits pour 15 concédés), l’entraîneur français a porté les Rouge et Noir vers l’Europe en décrochant un très important ticket pour la Ligue Europa l’an prochain avec une sixième place.

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De quoi convaincre ses dirigeants de lui accorder une totale confiance pour un mercato promettant d’être agité. Surtout, le board espère bien pouvoir poursuivre l’aventure à long terme avec l’ancien manager du RC Lens. Comme le révèle le journal L’Équipe, alors qu’il est déjà lié jusqu’en 2027, une prolongation pourrait d’ores et déjà être à l’étude pour Franck Haise. Une option confirmée par le directeur sportif du club breton.

« Les discussions (pour une prolongation) ont commencé »

Après L’Équipe, le quotidien régional Ouest-France confirme que le Stade Rennais envisage sérieusement de conserver sur la durée Franck Haise, qui est arrivé seulement en février dernier, et possède déjà un engagement jusqu’en 2027.

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Cela aurait laissé Haise comme possible partant à l’issue de la saison qui va bientôt débuter. Mais le Stade Rennais et son directeur sportif, Loïc Désiré, ne veulent pas entendre parler d’une telle issue, et ils se sont mis au travail pour y remédier.

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« Les discussions (pour une prolongation) ont commencé. Franck a fait du très bon travail avec son staff depuis qu’il est arrivé. C’est quelqu’un qui connaît très bien la ville, la région, le club, et on veut s’inscrire dans la durée avec lui », a notamment confié le dirigeant rennais sur le plateau de l’émission Pleine Lucarne, l’émission 100 % Stade Rennais, proposé par Ouest-France et TVR.