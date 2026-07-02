Mercato PSG : Luis Campos prépare un gros coup en défense !

Outre les pistes offensives Maghnes Akliouche et Yan Diomande, le PSG vise un autre poste en priorité. Luis Campos travaillerait ainsi sur la signature d’un défenseur central. Explications.

Mercato : Le PSG passe la vitesse sur le mercato

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Maghnes Akliouche est annoncé comme une cible importante du Paris Saint-Germain pour ce mercato estival avec la porte qui pourrait être ouverte. Nicolo Schira affirme ces derniers jours que le PSG avance pour un transfert qui pourrait être bientôt bouclé. Selon les informations du journaliste italien, le double champion d’Europe serait parvenu à un accord verbal avec Akliouche.

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Le milieu offensif de l’AS Monaco se serait engagé pour une durée de cinq ans, soit jusqu’en 2031. Même son de cloche concernant la piste Yan Diomande. Malgré la dernière sortie fracassante du directeur sportif de Leipzig, l’ailier ivoirien de 19 ans est déterminé à rejoindre l’effectif de Luis Enrique.

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D’après plusieurs sources concordantes, dont Fabrizio Romano, Diomande a donné son accord au Paris SG pour un transfert qui pourrait dépasser la barre des 100 millions d’euros. En plus de ces deux cibles offensives, Luis Campos serait sur la piste d’un défenseur axial.

« Le club travaille secrètement sur… » un défenseur central

D’après Fabrizio Romano, le PSG travaille sur un autre poste ciblé prioritairement par Luis Campos. « Le PSG veut aussi un défenseur central. Le club travaille secrètement sur le transfert d’un nouveau défenseur central », a révélé le spécialiste mercato sur sa chaîne Youtube, lors de son traditionnel point sur le mercato européen.

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Le journaliste italien a insisté sur la volonté de Luis Campos de se pencher sur une cible défensive. « Il ne s’agit donc pas simplement de se renforcer offensivement. Le PSG veut aussi ajouter un défenseur central à son effectif lors de ce mercato estival », indique Romano, qui annonce un mercato très animé dans la capitale après la Coupe du Monde.

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« Cela va être quelque chose à suivre de près parce que le Paris Saint-Germain veut faire beaucoup de choses cet été », conclut-il.