Coup de théâtre : Habib Beye rebondit déjà après l’OM ?

Habib Beye, fraîchement évincé du banc de l’OM, ne manque de sollicitations. L’entraîneur sénégalais est désormais ciblé par la Fédération de son pays.

Mercato : À peine partir de l’OM, Habib Beye sollicité par le Sénégal

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L’Olympique de Marseille a récemment officialisé le départ de Habib Beye. L’entraîneur franco-sénégalais paie cash ses résultats catastrophiques en fin de saison. Sous ses ordres, l’OM a terminé à une honteuse cinquième place en Championnat. La qualification in extremis en Ligue Europa a été insuffisante pour le retenir.

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Habib Beye quitte le banc de l’OM et a été remplacé par Bruno Genesio. Et deux jours après l’annonce de son départ, il se retrouve déjà au cœur de diverses spéculations. Le technicien libre tout engagement serait dans le collimateur du Sénégal. Comme l’indique L’Équipe, la Fédération sénégalaise de football sonde activement le marché pour trouver un successeur à Pape Thiaw.

La succession de Pape Thiaw engagée

Celui-ci a été fragilisé par l’élimination brutale de son équipe en Coupe du monde 2026. Les Lions de la Teranga ont subi une terrible remontada face à la Belgique (3-2). Les instances sénégalaises à présent un nouveau sélectionneur possédant une forte identité locale.

🚨🚨 LE SÉNÉGAL 🇸🇳 PENSE À HABIB BEYE POUR PRENDRE LA SUCCESSION DE PAPE THIAW !!!! 👔🦁



La Fédération est à la recherche d’un successeur, d'origine sénégalaise de préférence.



L’ancien entraîneur de l’OM a toujours mis en avant un projet club avant de prendre en main les Lions… https://t.co/rLG6JwpMTi pic.twitter.com/LCra5vGwiT — Actu Foot (@ActuFoot_) July 3, 2026

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Habib Beye parle enfin après son départ de Marseille

Elles verraient en Habib Beye le candidat idéal pour ce poste. L’ancien capitaine de l’OM fait donc face à un dilemme. Va-t-il préférer un projet en club ou le prestige associé aux Lions de la Teranga ? Tout reste à possible dans ce dossier.