PSG : Urgent ! Accord proche pour le transfert de Barcola ?

Mis à l’écart par Luis Enrique lors du Trophée des Champions contre le RC Lens, Bradley Barcola se rapproche de plus en plus d’un départ du côté du PSG. Surtout que Liverpool continue de pousser pour le recruter durant ce mercato estival.

Mercato PSG : Luis Enrique ouvert à la vente de Barcola

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Interrogé sur la présence dans les tribunes de Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye lors du Trophée des Champions face au RC Lens, ce dimanche soir, Luis Enrique a préféré botter en touche concernant l’avenir des deux attaquants.

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« Mettre en tribune Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye signifie qu’ils sont sur le départ ? Je parlerai du mercato quand il sera fini. Je ne parlerai pas avant. Quand ce sera fini, je parlerai de tous les sujets », a notamment déclaré l’entraîneur du PSG en conférence de presse.

Très ferme sur le sujet, Luis Enrique a donné rendez-vous en septembre aux journalistes pour commenter les transferts de l’été. Mais selon l’Insider Djamel, le technicien espagnol serait totalement ouvert au départ de Bradley Barcola qui soupçonne de ne pas être assez motivé pour rester au Paris SG.

« Même si Bradley Barcola avait simplement indiqué sa volonté de ne pas prolonger (sans forcément exiger un départ cet été), Luis Enrique estime que la situation impacte son rendement et son implication. Le coach espagnol a donc fait savoir à sa direction qu’il était ouvert à une vente de Bradley Barcola », a révélé le spécialiste du club de la capitale sur les réseaux sociaux. Très intéressé par le renfort du joueur de 23 ans, Liverpool pousse pour boucler son transfert avant la fin du mercato estival.

Liverpool augmente son offre pour Bradley Barcola

Selon Fabrizio Romano, Liverpool devrait accélérer pour recruter Bradley Barcola à deux semaines de la fin du mercato estival. « Mon avis sur la situation actuelle de Bradley Barcola ? Je m’attends à ce que ce dossier s’accélère », a annoncé le journaliste italien sur sa chaîne YouTube.

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Déjà d’accord avec l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais sur les contours de son futur contrat, le club anglais va intensifier les négociations avec Luis Campos sur le montant de l’indemnité de transfert.

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« À partir de ce lundi, nous entrons dans une phase décisive de ce dossier, les négociations vont continuer », ajoute le spécialiste mercato, qui ne pense, tout de même, pas que « Liverpool ne va pas débourser 200 ou 210 millions d’euros pour Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, ils ne vont pas faire de folie. »

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Et alors que le Paris Saint-Germain serait désormais prêt à accepter un chèque de 145 millions d’euros pour conclure le deal, selon TEAMtalk, les Reds auraient soumis une offre améliorée de 135 millions d’euros au PSG pour recruter Barcola, à en croire Foot01. Le site sportif rapporte que la décision de Liverpool d’augmenter sa proposition financière aurait été favorisée par l’entrée du patron d’Amazon dans le capital du club de la Mersey.

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Toujours selon la même source, les dirigeants parisiens, au lieu de rejeter immédiatement cette offre, seraient en train de l’étudier sérieusement. Un accord pourrait donc intervenir dans les prochains jours pour le transfert de Bradley Barcola.

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