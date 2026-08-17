Ça chauffe à l’OM : Une offre surprise tombe pour une pépite

Une nouvelle offensive secoue les plans de l’OM. Une offre surprise est arrivée pour le jeune milieu de terrain Tadjidine Mmadi. Les dirigeants phocéens devront vite trancher.

Mercato OM : Utrecht transmet une pépite pour Tadjidine Mmadi

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La fin du mercato estival promet d’être particulièrement intense à l’Olympique de Marseille. La direction phocéenne fait en effet face à de nombreuses sollicitations extérieures. Surtout que l’OM est contraint de dégraisser son effectif pour respecter les exigences de la DNCG.

De nouvelles ventes se profilent donc à l’OM. A commencer par Pierre-Emile Hojbjerg, Nayef Aguerd ou encore Quinten Timber. Les jeunes issus du centre de formation ne sont pas aussi à l’abri d’un départ. Le club présidé par Stéphane Richard vient de recevoir une proposition concrète pour l’un de ses jeunes espoirs Tadjidine Mmadi.

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Le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport le confirme, le FC Utrecht a dégainé une première offre d’environ 5 millions d’euros pour son transfert. Tadjidine Mmadi ne serait pas insensible à cette offensive venue des Pays-Bas. Même s’il a brillé pendant cette préparation estivale sous les ordres de Bruno Genesio.

L’Olympique de Marseille a le dernier mot

Le milieu de terrain de 19 ans sait qu’il lui sera très difficile de se faire une place durable dans le onze de départ de l’OM. Il envisagerait donc d’aller voir ailleurs. D’autant plus que d’autres formations sont sur ses traces à l’instar de Troyes.

❗️Utrecht a transmis une première offre à l’OM, légèrement inférieure à 5 M€, pour Tadjidine Mmadi. Le joueur n’est pas insensible à l’intérêt néerlandais.



Troyes, par l’intermédiaire du City Group, est également intéressé.



🔵⚪️ L’OM, qui souhaite vendre, doit désormais… pic.twitter.com/PosGCPRQA6 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 17, 2026

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Tadjidine Mmadi n’est plus certain de rester à l’Olympique de Marseille, où son contrat expire en juin 2029. L’état-major olympien, désireux de renflouer ses caisses, devra rapidement statuer sur l’avenir de son protégé. Acceptera-t-il de valider son départ ? Rien n’est encore décidé dans ce dossier chaud.