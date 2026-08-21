Mercato ASSE : Deal scellé entre les Verts et l’OM pour ce roc ?

La direction de l’OM veut piocher à l’ASSE pour ce mercato estival. Les Marseillais lorgnent un défenseur stéphanois.

Mercato ASSE : L’OM se penche sur une jeune pépite des Verts

La suite après cette publicité

L’OM pourrait rugir d’ici la fin du mercato. À la recherche de renforts, le club phocéen aurait notamment ciblé un jeune défenseur de l’ASSE. Selon les indiscrétions, le nom de Kévin Pedro serait désormais apparu sur les radars marseillais.

À 20 ans, Kévin Pedro poursuit son apprentissage avec les Verts. Le jeune latéral droit dispose encore d’une belle marge de progression. Son potentiel aurait d’ailleurs retenu l’attention de plusieurs clubs.

Cette saison, le roc commence aussi à obtenir davantage de responsabilités. Il a déjà été titularisé à deux reprises en championnat avec Saint-Étienne. Des apparitions qui pourraient avoir renforcé l’intérêt de l’OM. Marseille surveillerait donc sa situation avec attention. Mais le dossier ne sera pas simple à boucler.

À voir

Mercato : Le Stade Rennais et l’OM négocient un deal XXL

Lire aussi : Mercato ASSE : Révélations choc sur la signature de Csongvai

Le principal obstacle se trouve dans la situation contractuelle du joueur. Kévin Pedro est lié à l’ASSE jusqu’en juin 2030. Saint-Étienne n’est donc pas sous pression pour vendre son jeune défenseur. Les dirigeants stéphanois auraient même l’intention de conserver leur pépite.

Lire la suite sur l’ASSE

Mercato ASSE : Annoncé à Sainté, cet attaquant a tranché

ASSE : Un renfort majeur arrive avant Grenoble !

À voir

Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita boucle un nouveau transfert

Pour Marseille, il faudra convaincre les Verts avec une proposition suffisamment conséquente. Une première offre jugée trop faible pourrait être refusée. L’OM devra donc sortir le chéquier pour espérer avancer dans ce dossier. Pour le moment, Kévin Pedro reste une piste étudiée par les dirigeants marseillais. Aucune offre officielle n’aurait encore été transmise à Saint-Étienne. Le dossier pourrait toutefois évoluer dans les prochains jours.