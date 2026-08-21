Mercato ASSE : Révélations choc sur la signature de Csongvai

Recrue estivale de l’ASSE, Aron Csongvai (25 ans) fait des révélations sur son transfert de l’AIK Fotboll en Suède à Saint-Etienne.

Mercato : Aron Csongvai, une adaptation rapide à l’ASSE

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Grâce à son outil data, l’ASSE a recruté six nouveaux joueurs à l’étranger cet été. Aron Csongvai est parmi ces recrues estivales. Il débarque de l’AIK Fotboll dans le championnat suédois. Le club stéphanois a déboursé un million d’euros pour son transfert, selon Transfermarkt.

Aucune rumeur n’associait son nom aux Verts avant cet été. Les négociations se sont cependant déroulées rapidement, entre la révélation de l’intérêt du club stéphanois et la signature officielle du milieu défensif.

Lors de son arrivée officielle dans le Forez, le 15 juillet 2026, il avait déclaré : « Rejoindre l’AS Saint-Etienne, ce club incroyable avec une telle histoire, est une formidable opportunité. J’arrive avec l’envie de m’adapter au plus vite […] ».

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Et son adaptation été immédiate. Titulaire lors des deux premières journées de Ligue 2, le nouveau numéro 14 de l’équipe des Verts a joué les matchs contre Sochaux (3-0) et Clermont Foot (3-1) en intégralité. Mieux, il a été décisif contre CF63, en délivrant une passe de but.

Aron Csongvai : « Dès l’intérêt de Saint-Etienne, j’ai été partant »

Ce jeudi, Aron Csongvai était présent en conférence de presse d’avant-match contre Grenoble Foot. Il a été interrogé sur son choix stéphanois. « Pourquoi rejoindre l’ASSE ? C’est une bonne question, mais ce n’en était pas une pour moi », a-t-il répondu d’emblée.

« Dès que j’ai eu connaissance de cet intérêt, j’ai été partant. Sainté est un grand club qui a envie de réussir de belles choses. C’est un honneur de porter ce maillot vert et j’en suis très heureux », a-t-il justifié ensuite.

L’international Hongrois (2 sélections) révèle qu’il a reçu des messages de ses proches, le confortant dans son choix. « L’AS Saint-Etienne est un club qui a réussi de grandes choses par le passé, et qui est connu en Hongrie aussi. Quand j’ai signé ici, j’ai reçu des messages de personnes de chez moi, qui savaient ce que ça représentait », a-t-il raconté.

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Pour rappel, Aron Csongvai s’est engagé avec les Verts pour quatre saisons, jusqu’en juin 2030.