AS Monaco : L’adversaire pour les barrages de C4 est connu

L’AS Monaco affrontera les Polonais du Górnik Zabrze en barrages de la Ligue Conférence. Le Górnik Zabrze a été éliminé hier soir au 3e tour préliminaire de la Ligue Europa par Ferencváros (0-1, 1-1).

C4 : Monaco sera face au Górnik Zabrze en barrages de la Ligue Conférence

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La saison 2026-2027 de Monaco commence dès la semaine prochaine et le club connaît enfin son premier adversaire. L’ASM défiera le Górnik Zabrze pour le compte des barrages de la Ligue Conférence. La formation polonaise, entraînée par Michal Gašparík, recevra le club de la Principauté jeudi prochain pour le match aller de cette double confrontation inédite.

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Pour rappel, hier soir au stade Ernest-Pohl en Pologne, les Polonais ont concédé un match nul 1-1 fatal contre le club hongrois de Ferencváros, lors du match retour du 3e tour préliminaire de la Ligue Europa. Le club de Silésie avait un retard d’un but au coup d’envoi après la défaite la semaine dernière en Hongrie sur le score d’un but à zéro.

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À la suite de cette défaite 2-1 sur la double confrontation, le Górnik Zabrze est reversé en Ligue Conférence pour y affronter l’AS Monaco les 20 et 27 août prochains en barrages de C4. Cette rencontre va néanmoins marquer l’histoire des deux clubs.

Górnik Zabrze – Monaco : une rencontre inédite

Cette double confrontation entre le club polonais et le club du Rocher reste néanmoins très intrigante. Et pour cause, les deux clubs ne se sont jamais rencontrés, ni en match officiel ni en rencontre amicale, au cours de leur histoire. Cette affiche constituera une première absolue entre deux institutions du football européen aux parcours totalement opposés sur la scène européenne.

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D’un côté, nous avons une équipe polonaise, réputée pour son ambiance, présente régulièrement dans les tours qualificatifs européens. Cependant, le Górnik Zabrze n’est jamais allé au bout des qualifications et n’a, jusqu’à présent, jamais été qualifié pour une phase de ligue (anciennement poule) dans les trois compétitions européennes.

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Tandis que son adversaire, l’AS Monaco, est un habitué de l’Europe, étant régulièrement qualifié en Ligue des champions et en Ligue Europa. Son plus beau parcours a eu lieu lors de la saison 2016-2017, en ayant atteint les demi-finales de la Ligue des champions face à la Juventus, avec un certain Kylian Mbappé.

Deux équipes totalement opposées, mais qui ont aussi les mêmes problèmes en termes de stabilité.

Deux équipes qui se cherchent encore

L’AS Monaco et le Górnik Zabrze sont deux équipes en manque de continuité.

Depuis le départ de Leonardo Jardim en 2018, le club de la Principauté a connu huit changements d’entraîneur à ce jour, dont notamment le retour de l’entraîneur portugais en 2019 pour sauver le club de la relégation. Après plusieurs changements d’entraîneur, l’ASM pensait enfin avoir de la continuité sur le banc avec l’arrivée d’Adi Hütter en 2023. Mais, en conflit avec sa direction, l’entraîneur autrichien a été limogé en octobre dernier. Le directeur sportif, Thiago Scuro, a fait appel à Sébastien Pocognoli pour redresser la barre, mais l’arrivée du technicien belge fut un fiasco pour l’ASM et son départ a été acté à l’issue de la saison.

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Malgré moins de changements que l’AS Monaco, le Górnik Zabrze a néanmoins revu tout son processus à zéro l’été dernier, en mettant fin au cycle de Jan Urban et en nommant Michal Gašparík entraîneur de l’équipe première. Le jeune technicien slovaque apporte davantage de clarté au projet de jeu des « Górnicy« , ainsi qu’une capacité à faire progresser les jeunes joueurs. Un choix payant de la direction, avec à la clé la victoire en finale de la Coupe de Pologne (2-0), en mai dernier, face au Raków Częstochowa.

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Pour cette première confrontation entre les deux clubs, le spectacle et le suspense seront au rendez-vous dès le 20 août pour le barrage aller de la Conférence League. L’AS Monaco de Filipe Luís affiche plus de confiance que son adversaire depuis la victoire face à Liverpool en match amical. Mais les Polonais arrivent avec beaucoup plus de rythme dans les jambes et seront prêts à en découdre la semaine prochaine devant leur public.