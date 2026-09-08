Le FC Nantes se réveille en Ligue 2, l’ASSE tremble !  

Il aura fallu attendre la 5e journée pour voir le FC Nantes respirer enfin. Les Canaris ont battu Nancy et signé leur premier succès de la saison en Ligue 2. L’ASSE doit commencer par s’inquiéter.

FC Nantes : Grégory Poirier veut rivaliser avec l’ASSE

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Le FC Nantes retrouve enfin le sourire ! En clôture de la 5e journée de Ligue 2, les Canaris ont battu Nancy à la Beaujoire. Un précieux succès (1-0) qui lance leur saison.

Lanterne rouge avant le coup d’envoi, Nantes n’avait accumulé qu’un seul point. L’équipe avait montré un visage plus encourageant à Guingamp (3-3). Face aux Nancéiens, septièmes au classement, l’objectif était de gagner. Les recrues Ryad Hachem et Thomas Robinet ont commencé la rencontre. Nantes a toutefois manqué de précision en première période.

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Un fait de jeu a tout changé. À la 32e minute, Elydjah Mendy a retenu Thomas Robinet dans le rond central. L’arbitre a exclu le défenseur nancéien. Réduit à dix, Nancy a tenu bon jusqu’à la pause. Le match a basculé dès la reprise. À la 46e minute, Hachem a centré fort à ras de terre. Robinet fait trembler les filets. Nancy s’est battu avec courage malgré son infériorité numérique. Nantes a tremblé, mais Nantes a tenu.

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Ce succès soulage les Jaune et Vert. « L’essentiel c’était de gagner. C’était une victoire dans la douleur, avec un peu de fébrilité aussi… Nancy était une équipe en confiance…De notre côté, on doit sortir de cette zone de fébrilité, de manque, parce qu’aujourd’hui, il y en a. Mais l’essentiel, c’est d’avoir été solide et d’avoir remporté les trois points avec ce but en début de seconde mi-temps. », a réagi le coach du FC Nantes, Grégory Poirier.

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Grâce à ce premier succès, le FC Nantes se relance. Le club nantais vise la remontée en Ligue 1 et veut rivaliser avec l’ASSE, le leader du championnat. Le duel entre ces deux monuments du football français ne fait que commencer.