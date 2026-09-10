Accueil - ASSE - ASSE : La vague verte submerge déjà Dunkerque et Metz

‎L’ASSE pourra compter sur des parcages visiteurs complets à Dunkerque, ce samedi 12 septembre, puis à Metz, une semaine plus tard. Les groupes de supporters ont réservé l’intégralité des places mises à leur disposition pour ces deux déplacements de Ligue 2.

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‎Le signal est désormais officiel : les deux prochains déplacements de l’ASSE se joueront avec un soutien stéphanois massif dans les tribunes visiteurs. La billetterie du club affiche « Complet » pour Dunkerque, le 12 septembre à 20 heures, comme pour Metz, programmé le 19 septembre à 20 heures.‎ Lire aussi : Les sanctions tombent après le succès à Dijon

‎Le premier rendez-vous aura lieu au stade Marcel-Tribut. L’ASSE confirme que toutes les places attribuées au secteur visiteurs ont été réservées par les groupes de supporters. Le club précise donc qu’aucun billet ne sera vendu dans ce parcage sur sa billetterie officielle ou directement au stade le soir de la rencontre.

‎Dunkerque n’attend plus personne, Metz prend déjà le relais

‎Pour les supporters qui n’ont pas obtenu leur précieux sésame auprès d’un groupe, la porte est donc pratiquement fermée. Les autorités et le club doivent encore communiquer les modalités précises d’accueil et de déplacement pour cette rencontre, un élément particulièrement important lorsqu’un parcage est appelé à afficher complet.

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‎Et le plus intéressant est que cette mobilisation ne s’arrête pas au voyage dans le Nord. Dès le samedi suivant, direction le stade Saint-Symphorien pour défier le FC Metz. Là encore, la billetterie officielle classe la rencontre parmi les affiches complètes côté déplacement stéphanois.

‎Un peuple qui voyage, un leader qui rassemble

‎Cette ferveur prend une dimension particulière dans le contexte sportif actuel. Après cinq journées, l’ASSE avait remporté ses cinq premiers matches de championnat, tandis que son duel à domicile contre Montpellier avait attiré 39 315 spectateurs, soit une enceinte à pleine capacité selon les données publiées après la cinquième journée. ‎

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‎La dynamique populaire accompagne donc parfaitement le départ canon des Verts. À Dunkerque, les supporters seront derrière leur équipe pour la sixième journée, avant de remettre ça à Metz lors de la septième. Le calendrier avait déjà placé ces deux déplacements à une semaine d’intervalle : le scénario était idéal pour les groupes… et manifestement, ils n’ont pas laissé passer l’occasion.

‎Le calendrier donne déjà le ton

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‎La mobilisation autour de ces deux rencontres confirme surtout que l’AS Saint-Etienne peut compter sur une force extérieure considérable. Ce n’est pas une simple question d’ambiance : dans une saison où chaque point pèsera lourd, jouer loin de Geoffroy-Guichard avec un parcage rempli peut aussi renforcer le sentiment de jouer à domicile, ou presque.