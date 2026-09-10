Mercato Stade Rennais :  C’est fait, Yohann Bopaka a signé son contrat

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Le Stade Rennais boucle l’arrivée du jeune gardien de but Yohann Bopaka. Il va d’abord rejoindre l’équipe réserve.
Mercato Stade Rennais : Yohann Bopaka débarque à Rennes
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Mercato clos ? Pas pour le Stade Rennais. Le club breton surprend en enrôlant un nouveau gardien. À 20 ans, Yohann Bopaka signe son tout premier contrat professionnel chez les Rouge et Noir.
Né en France et international chez les jeunes de la République démocratique du Congo, le portier franco-congolais possède déjà un parcours bien rempli : formé à Reims, passé par Mulhouse, il sort d’une expérience au FC Bâle.À voirPSG : Ousmane Dembélé envoie un message fort aux recrues !
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Libre de tout engagement, ce crack congolais rejoint la Bretagne pour poursuivre sa progression. Son gabarit impressionnant de 2 mètres en fait une arme redoutable, notamment pour s’imposer dans les airs et verrouiller sa surface.
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Yohann Bopaka rejoint d’abord la réserve en National 2 afin de cumuler du temps de jeu et parfaire son apprentissage. S’il livre de solides performances, il va frapper à la porte des pros. Le coach rennais, Franck Haise n’hésitera pas à l’appeler en équipe première. Le Stade Rennais aime développer de jeunes talents pour les propulser, à terme, vers l’équipe professionnelle. Après Reims, Mulhouse et la Suisse, ce jeune Léopard pose maintenant ses valises à Rennes.